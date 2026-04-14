Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro (concesionaria que rige los destinos de Colo Colo), y Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul (U de Chile), fueron designados para ser parte del Consejo de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), tal como lo dio a conocer la ANFP en las últimas horas en un comunicado, dejando fuera al presidente de Cruzados, Juan Tagle, quien dejará la dirigencia de U Católica.

Mosa y Pérez estarán junto a Jorge Uauy (Palestino) y Cristian Ogalde (Magallanes), quienes tranajarán juntos en pos del organismo que está a cargo de la Selección Chilena en todas sus ramas y categorías, y que ahora será autonónomo a raíz de la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP).

¿Qué harán Aníbal Mosa y Cecilia Pérez por la Federación de Fútbol de Chile?

Aníbal Mosa y Cecilia Pérez estarán a cargo de definir la nueva estructura del organismo jefe de La Roja, siendo representantes de la ANFP en la Federación de Fútbol de Chile.

Este proceso durará al menos hasta 2027, ya que así es el proceso de aplicación de la ley, la que estará funcionando en pleno en 18 meses más, casi llegando al 2028.

ANFP designó una Comisión de Implementación de la nueva Ley SADP

Además, la ANFP eligió a Pablo Hoffmann, José Ramón Correa, Eduardo Ugarte, Hernán Rosemblum, Marco Antonio Diaz, Eduardo Olivares, Felipe Muñoz y Raúl Jelvez para la Comisión de Implementación de la Nueva Ley de SADP, quienes justamente estudiarán los alcances a los que debe regirse el organismo rector del fútbol chileno en este nuevo proceso.

Los ocho miembros fueron elegidos tras candidaturas realizadas hasta el pasado 8 de abril.

¿Qué pasó con Juan Tagle en la Federación de Fútbol de Chile?

Juan Tagle quedó fuera de la representación de la ANFP en la Federación de Fútbol de Chile, pese a que en las últimas horas el dirigente anunció su salida de la presidencia de Cruzados en la próxima elección de la concesionaria.

La diferencias con Pablo Milad parecen haberle pasado la cuenta a Tagle, sobre quien había versiones de que corría fuerte en la lucha por ser presidente del nuevo organismo independiente.