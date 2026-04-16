Días convulsos vive la ANFP tras la aprobación de la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, la cual obliga a la separación definitiva de la Liga Profesional de la Federación de Fútbol de Chile. Este proceso de transición, lejos de ser pacífico, ha desatado una guerra de poderes en Quilín que ya cobró sus primeras víctimas políticas.

Según reveló ADN Deportes, un “terremoto” se produjo en la última reunión de directorio cuando el presidente Pablo Milad decidió apoyar a un histórico adversario por sobre los intereses de su propio círculo íntimo. El movimiento fue calificado internamente como una “traición”, provocando que su mano derecha abandonara la sesión entre gritos y desatando un quiebre que hoy tiene al fútbol chileno en vilo.

¿Qué pasó en la ANFP entre Pablo Milad y Jorge Yunge?

El quiebre se produjo durante la votación para elegir a los cuatro consejeros que integrarán la nueva Federación de Fútbol de Chile. De acuerdo a la información del citado medio, “Jorge Yunge, secretario general del ente rector y mano derecha del presidente Milad durante su gestión, perdió la paciencia con su colega por culpa del mandamás de la Universidad Católica”.

La molestia de Yunge explotó cuando Milad entregó uno de sus votos a Juan Tagle, presidente de Cruzados. El secretario general no comprendió por qué el extimonel de Curicó Unido le daba su apoyo a uno de sus principales contendores públicos de los últimos meses. El altercado escaló rápidamente: el secretario general abandonó la reunión de inmediato y no participó en la segunda votación, donde se eligieron los ocho miembros de la comisión encargada de separar la ANFP de la Federación.

¿Quiénes son los nuevos consejeros de la Federación de Fútbol de Chile?

A pesar de la arriesgada jugada de Milad que le costó la lealtad de su mano derecha, el resultado fue un revés para sus intenciones. Juan Tagle no resultó electo, lo que supone un golpe seco para el timonel de la UC, quien vive sus últimos días al mando del club de la precordillera y cuyo futuro directivo hoy es una incógnita.

Los que sí lograron irrumpir con fuerza en el nuevo Consejo de la Federación fueron:

Aníbal Mosa (Colo Colo)

(Colo Colo) Cecilia Pérez (Universidad de Chile)

(Universidad de Chile) Jorge Uauy (Palestino)

(Palestino) Cristian Ogalde (Magallanes)

Estos cuatro nombres serán los encargados de aprobar los nuevos estatutos del organismo en este proceso de separación de la Liga Profesional, una reforma que busca profesionalizar las estructuras pero que, por ahora, solo ha traído fracturas en la cúpula de Quilín.

La ANFP enfrenta una de sus crisis de confianza más profundas, no contra factores externos, sino puertas adentro. La jugada de Pablo Milad para intentar posicionar a Tagle no solo falló en las urnas, sino que dinamitó la relación con su aliado más fiel, Jorge Yunge. Con la Federación iniciando su camino independiente, la gran pregunta es cómo gobernará Milad un organismo donde su “mano derecha” ya no está dispuesta a sostenerle el pulso. ¿Es este el inicio del fin para la actual administración o lograrán recomponer las piezas de un tablero que hoy está quebrado?