El presidente de la ANFP, Pablo Milad, apuntó a su posible sucesor en el sillón del fútbol chileno y elogió sus capacidades para asumir el liderazgo de nuestro balompié, pese a que tuvo conflictos recientemente con él.

El nombre apuntado es el de Juan Tagle, dirigente que recientemente dejó su puesto en la presidencia de Cruzados (U Catolica), por lo que está disponible para una posible candidatura, aunque hasta el momento no se ha referido de forma oficial.

Milad apuntó a Juan Tagle como posible sucesor en la ANFP

Tras una reunión de mesa de trabajo con el Ministerio del Deporte, Pablo Milad señaló: “Tiene todos los méritos y la experiencia para postular. Si quiere ser candidato, feliz, y el que quiera, va a ser una elección abierta. Hay gente muy capacitada para asumir”.

También habló de la nueva Ley SADP: “Tenemos que ver la especificación de algunos términos, como la parte jurisdiccional, para mantener los tribunales propios y no depender de la Comisión Nacional de Arbitraje. Queremos que haya mucha transparencia en el fútbol, que deje de haber especulaciones. Qué mejor que haya facultades para investigar, tanto el IND como la CMF, y llegar a quienes son los verdaderos dueños de los clubes”.

Además, señaló que le gustaría que “se pueda definir lo antes posible, no esperar los 18 meses. Ya se ha ido trabajando. Lo ideal es que esto se concrete antes de las elecciones”.

Pablo Milad promete VAR para la Primera B

Además, Pablo Milad reveló que: “estamos haciendo la licitación del VAR y estamos incluyendo la Primera B, con tal de limitar los errores lo mayor posible. Los árbitros ven con preocupación que tienen que mejorar, lo saben, me toca verlos en la oficina. Hay errores, y hay que mejorar”.

Además, se refirió a las criticas al arbitraje chileno: “Es un tema muy sensible. Los clubes se pronuncian cuando los perjudican, pero nunca cuando los favorecen. Hay diferencias entre un árbitro y otro. Hay que seguir apretando, en el sentido que apliquen los mismos criterios y no haya una dualidad en un mismo partido”.