Terremoto en la precordillera, ya que durante esta jornada el presidente de Cruzados, Juan Tagle, publicó mediante una carta abierta en las redes sociales del club que no sería candidato en la elección de directorio de la Sociedad y dejaría su cargo, lo que desencadenó una ola de rumores por un posible futuro en la ANFP.

Ante la noticia, el ex mandamás de Universidad Católica deja su cargo después de más de una década desde su asunción y 16 años desde que es parte de la directiva del club precordillerano. Es por ello que en su carta a la fanaticada cruzada se refirió a los logros conseguidos en el club en su posición como líder.

Compartimos carta firmada por el Presidente de Cruzados, señor @JuanTagleQ. pic.twitter.com/CbKlfUR4gj — Universidad Católica (@Cruzados) April 10, 2026

¿La ANFP espera a Tagle?

Tras el fuerte remezón al pueblo cruzado por la salida de su presidente, se ha especulado que Tagle podría ser el próximo presidente de la ANFP, ya que el actual líder de la institución, Pablo Milad, dejará el cargo en noviembre próximo.

“Es una posibilidad, hay personas que me lo han planteado”, señaló Juan Tagle en el año 2025 al medio El Deportivo sobre una posible candidatura como presidente de la ANFP en las próximas elecciones.

Los logros de Católica en la era Juan Tagle

Como presidente de Cruzados, Juan Tagle comandó una era dorada para Universidad Católica, donde la franja logró nueve títulos en total, en los que destacan el Apertura 2018, el tetracampeonato de torneos largos entre los años 2018 a 2021 y cuatro Supercopas que aumentaron y engrandecieron el palmarés del cuadro de San Carlos de Apoquindo.

Por último, pero no menos importante, Tagle destaca como un valioso recuerdo la construcción del Claro Arena, el estadio más moderno del continente. Además, señala que el levantamiento del proyecto refleja el nivel y la ambición del club con él como directivo.

🏟📍 Claro Arena, el escenario para una nueva noche de Copa.



¡Todo listo para nuestro debut 2026 en la CONMEBOL Libertadores! ✊️



Vamos #LosCruzados ⚪️🔵 pic.twitter.com/J02I9Hdjr1 — Universidad Católica (@Cruzados) April 6, 2026

“Más allá de los logros, que cada fanático podrá evaluar, me voy con tranquilidad de haber entregado lo mejor de mí, con compromiso, pasión y un profundo respeto hacia todos los cruzados y el fútbol chileno. Siempre actué convencido que la UC merece lo mejor. Aprovecho de pedir disculpas por los errores cometidos, siempre en convicción de haber buscado lo mejor para el club”, señaló Tagle en su carta de despedida.

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