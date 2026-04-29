Las elecciones de la ANFP tienen un nuevo candidato. Lorenzo Antillo, exgerente general y expresidente de Audax Italiano, confirmó este lunes en Radio ADN su intención de presidir el fútbol chileno y aseguró contar con el respaldo de algunos clubes, aunque prefirió reservar sus nombres.

Su candidatura llega en un contexto de transición institucional ante la inminente salida de Pablo Milad, quien no irá a la reelección; con la nueva Ley de SADP y la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile.

¿Qué dijo Lorenzo Antillo sobre su candidatura a la ANFP?

Antillo fue directo al explicar su motivación. “Esto nace desde el espíritu de poder contribuir a mejorar el fútbol chileno. Nace de querer implementar de la mejor manera lo que la nueva ley nos mandate y nos regule a través del reglamento que tiene que salir”, señaló en Radio ADN.

El exdirigente de Audax también marcó distancia con las candidaturas que, a su juicio, responden a intereses personales. “No es por un afán personal ni de poder, como hemos visto que podría estar ocurriendo y por eso el fútbol está como está”, afirmó.

Sobre los apoyos que ha conseguido, Antillo reconoció haber sostenido reuniones con varios clubes sin revelar nombres. “Me han manifestado su apoyo. Creo que es un momento donde ojalá podamos dejar los egos de lado”, indicó, apuntando a una elección de consenso. “Ojalá sea un gobierno de emergencia que no se convierta en una lucha de poder, sino que sea una decisión corporativa del fútbol profesional”, añadió.

¿Qué dijo Antillo sobre la Ley de SADP?

Consultado por la nueva Ley de SADP y la separación entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, Antillo valoró el cambio pero cuestionó cómo se llegó a él. “Creo que la separación era algo que necesitábamos y debía hacerse. Me parece que debió haber sido promovida y liderada por la ANFP, lo cual no fue así, y tuvimos que esperar que nos mandataran desde el poder legislativo para poder hacerlo”, señaló.

Para Antillo, el desafío ahora es institucional. “Hay que hacer una ANFP que sea autosuficiente, que tenga un proyecto solvente, al igual que la Federación, y creo que para eso se necesita gente capaz”, cerró.