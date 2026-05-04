Luto en el fútbol chileno: fallece Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP
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Bastián Catalán
El expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP falleció este lunes a los 77 años.
El fútbol chileno está de luto. Ángel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, falleció este lunes a los 77 años. La noticia conmocionó al mundo del fútbol nacional, donde Botto dejó una huella importante durante su paso por el organismo disciplinario del balompié chileno.
Nacido y criado en Peñaflor. Egresó de la Universidad Finis Terrae y dio sus primeros pasos en el periodismo como reportero y colaborador en Radio Agricultura. Posteriormente, se desempeñó como periodista digital en Agricultura.cl durante más de tres años.