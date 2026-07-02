Datos Clave Acusación formal: El Colegio de Entrenadores de Chile emitió un comunicado denunciando que el estratega de Audax Italiano, Ricardo Pablo Álvarez, dirigió sin contar con la Licencia PRO de Conmebol. Partidos en la mira: El técnico argentino se sentó en el banquillo itálico de forma irregular durante las fechas 1, 2 y 4 de la fase de grupos, duelos que terminaron en victorias floridanas. El castigo: Los artículos 52 y 54 de las bases del torneo estipulan claramente que la falta de esta licencia se castiga con la pérdida de todos los puntos obtenidos en los encuentros infractores.

La fase de grupos de la Copa Chile atraviesa por un momento crítico, pero esta vez la tensión no está en el césped, sino en los tribunales y las oficinas. Cuando todo indicaba que la lucha por los boletos a los octavos de final se definiría exclusivamente por el rendimiento deportivo, una explosiva denuncia administrativa amenaza con cambiar drásticamente la configuración de la tabla de posiciones.

El balompié nacional suma un nuevo “terremoto de escritorio” que pone en jaque la campaña de un equipo de Primera División que venía en pleno ascenso. Una grave omisión reglamentaria en la inscripción del cuerpo técnico desató la intervención oficial del ente gremial, exigiendo que la ANFP aplique las máximas sanciones estipuladas en las bases del torneo, lo que podría traducirse en una histórica resta de puntos.

¿Qué equipo arriesga perder puntos en la Copa Chile y por qué?

El club que se encuentra en el ojo del huracán es Audax Italiano. A través de un comunicado oficial, el Colegio Profesional de Entrenadores de Fútbol apuntó directamente a la situación legal del director técnico del cuadro de La Florida, el argentino Ricardo Pablo Álvarez, acusando que no cumple con los requisitos mínimos para ejercer en el país.

“El entrenador argentino, quien dirigió técnicamente al club durante los partidos de Copa Chile en las fechas 1, 2 y 4… no cuenta con la licencia Pro Conmebol, requisito para que los DTs sudamericanos que hayan hecho sus estudios fuera de Chile puedan trabajar en el fútbol profesional”, detalló el organismo en su publicación, asegurando que esta información es de carácter público en los registros del ente rector sudamericano.

¿Cuántos puntos perdería Audax Italiano y qué dicen las bases?

Las consecuencias deportivas para la escuadra de colonia serían devastadoras. Tras un inicio titubeante, Audax había logrado enderezar el rumbo en el Grupo G con tres triunfos consecutivos (dos ante Palestino y uno ante Magallanes), acumulando 9 puntos vitales que hoy penden de un hilo.

El gremio de entrenadores fundamentó su denuncia citando textualmente el Artículo 54 de las bases de la Copa Chile, el cual es tajante: “El incumplimiento de la obligación establecida en el presente artículo se sancionará con la pérdida de los puntos que hubiere obtenido el Club infractor en cada fecha en que se mantuviese la conducta penada”.

De aplicarse el reglamento, a los itálicos se les borrarían sus tres victorias, dejándolos al borde de la eliminación matemática, mientras se exige a la ANFP un rol fiscalizador “mucho más activo”.

Cabe mencionar que, en medio de toda esta turbulencia administrativa e incertidumbre por la resta de puntos, la dirigencia de Audax Italiano movió sus fichas y oficializó la llegada del argentino Patricio Graff como su nuevo director técnico titular, ocupando la vacante que dejó la reciente salida de Gustavo Lema. El estratega trasandino asume este “fierro caliente” acompañado por Francisco Gabriel Guerrero (asistente) y Juan Francisco Gómez (preparador físico), marcando su retorno al fútbol chileno tras dirigir a Coquimbo Unido —donde fue campeón de la Primera B en 2018—, O’Higgins y Palestino.

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