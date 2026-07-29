Datos Clave Cifra en dólares:: Justo Álvarez aseguró en King Kong Radio que Pablo Milad recibiría 70 mil dólares por su rol en Conmebol. Quiebre total: El presidente de la ANFA afirmó que hace cinco meses no le contesta el teléfono al timonel de la ANFP. Elección bajo presión: El bloque amateur advirtió que no dará el visto bueno a la nueva Federación sin cambios en ascensos y descensos.

Un verdadero terremoto dirigencial fracturó las oficinas de Quilín. En medio de las presiones por la nueva Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, la frágil paz entre el fútbol profesional y el mundo amateur saltó por los aires, dejando al descubierto una trama de dineros, cargos y quiebres institucionales.

El encargado de encender la polémica fue Justo Álvarez. El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) no se guardó nada en una explosiva entrevista radial, apuntando directamente contra Pablo Milad y poniendo sobre la mesa cifras que, según él, conoció en reuniones con presidentes del fútbol profesional.

¿Cuánto cobra Pablo Milad en Conmebol según Justo Álvarez?

El golpe más duro a la figura del presidente de la ANFP vino por el lado financiero. En su calidad de tercer vicepresidente de la Conmebol, los ingresos de Milad siempre generaron debate, hasta que Álvarez decidió revelar el supuesto monto exacto en diálogo con el programa King Kong Radio.

“Voy a decirles algo, en las reuniones que he tenido, ya supe que no eran ni cuarenta ni cincuenta, eran setenta mil dólares los que recibe Milad de la Conmebol dicho por algunos presidentes de clubes del fútbol profesional”, sentenció el líder de la ANFA.

La molestia del directivo no se quedó solo ahí y cuestionó la acumulación de poder internacional: “Lo encaré a Milad y le pregunté por qué él, el señor Aguilar y el señor Yunge tenían un cargo en FIFA. Me contestó delante de todos que no tenía conocimiento”.

¿Por qué Justo Álvarez rompió relaciones con Pablo Milad?

La filtración de la cifra es apenas el síntoma de un problema mayor: la pérdida total de confianza. Álvarez confesó que el quiebre se originó por una supuesta doble postura de Milad mientras se tramitaban leyes deportivas en el parlamento.

“A Pablo Milad lo encaré cuando nos citaron a varios entes del fútbol a la Comisión de Deportes y le dije que no mintiera más, porque tengo los chats donde le pedía a los presidentes de los clubes que hicieran lobby con los senadores para que la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales no se pudiera promulgar”, disparó sin filtro.

Tras ese episodio, el diálogo murió. “Al señor Milad hace cinco meses que no le contesto el teléfono, me ha mandado a buscar, me ha mandado emisarios, ha dicho que nos veamos en La Serena. No, yo no me presto para eso”, remarcó.

¿Qué exige la ANFA para apoyar a la nueva directiva del fútbol chileno?

Con las relaciones rotas, la conformación del nuevo directorio de la Federación de Fútbol de Chile anticipa días de altísima tensión. Desde la ANFA dejaron claro que exigirán una reestructuración profunda en las bases del torneo nacional.

“Para que la ANFA ceda, tienen que bajar sí o sí dos de la A a la B y de la B a la Segunda Profesional. Y subir dos para arriba”, explicó. Además, lanzó un ultimátum: “La ANFA, mientras no sepamos quiénes son los nuevos dirigentes de la ANFP, nosotros no vamos a dar el visto bueno para nada. La ANFP no va a poder vivir más de las platas que ha generado el fútbol chileno”.

Para cerrar, evidenció el intenso lobby que ya realizan diversos directivos del profesionalismo de cara a las próximas elecciones. “Ni se imaginan la cantidad de presidentes de clubes que han llegado a la ANFA. Ayer estuvo Lorenzo Antillo con nosotros. Antes, Jorge Sánchez, Felipe Muñoz, Jorge Uauy y Juan Tagle. Hace un mes vino Jorge Yunge con Cecilia Pérez”, concluyó el directivo.