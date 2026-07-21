Datos Clave Acuerdo en la mesa: Felipe Correa, gerente de selecciones, mantiene conversaciones avanzadas para que el actual entrenador del Real Betis asuma en La Roja. El factor presidencial: El técnico exige que su llegada sea oficializada por el nuevo timonel de Quilín, con quien proyectará el trabajo del próximo ciclo mundialista. Choque de fechas: Las votaciones están fijadas para noviembre, pero parte de la mesa directiva presiona para adelantarlas y no perder las fechas FIFA de este año.

La Selección Chilena sigue sin un entrenador oficial tras el cierre del Mundial 2026, pero en los pasillos de la sede de Quilín el plan está trazado. La dirigencia de la ANFP tiene a Manuel Pellegrini como el objetivo absoluto para liderar el camino hacia la Copa del Mundo 2030, a tal punto de iniciar gestiones internas para pedirle a Pablo Milad que adelante las elecciones de la federación y así destrabar la firma del estratega nacional.

El escenario actual responde a una traba burocrática y de plazos estatutarios. El ex Intendente del Maule advirtió públicamente que el próximo técnico debe ser elegido por el directorio entrante para garantizar la seguridad de un proceso de cuatro años. Sin embargo, mantener la fecha original de las votaciones en noviembre significa que el equipo nacional continuará a la deriva bajo el interinato de Nicolás Córdova durante los próximos meses, lo que motivó a la cúpula directiva a presionar por una salida anticipada del actual timonel.

¿Por qué las elecciones de la ANFP traban la llegada de Pellegrini a La Roja?

La postura oficial del actual presidente del fútbol chileno ha sido clara respecto a no amarrar financieramente a la próxima administración con un cuerpo técnico que él no liderará.

“Siempre he dicho y lo he hablado con el directorio de la federación, que el nuevo directorio va a tener que elegir al nuevo director técnico, porque yo voy a estar en mi casa, no quiero que me digan ‘has elegido un DT que no nos gusta, que no nos satisface o que no ha dado el ancho’. Es necesario un nuevo directorio para definir el técnico y que se haga responsable el día de mañana”, aseguró Milad.

Esta decisión genera un problema logístico mayor. Según reveló el diario El Mercurio, mantener esta hoja de ruta implicaría que el futuro técnico no dirigirá la fecha FIFA de septiembre ni la de noviembre. El nuevo DT recién debutaría en marzo de 2027, algo que al interior del directorio describen tajantemente como “demasiado tiempo perdido” y una situación que “no corresponde” para la urgencia deportiva de La Roja.

El acuerdo de palabra con Manuel Pellegrini y la postura del Betis

La prisa del directorio radica en que la oportunidad de fichar al estratega de 72 años nunca había sido tan concreta. Los reportes indican que Felipe Correa, gerente de selecciones, ha sostenido diversas reuniones con el técnico y ya existiría un principio de acuerdo para concretar su retorno al país.

“Está todo acordado. Pellegrini quiere asumir el desafío deportivo y además quiere vivir en su país”, detallaron fuentes de la ANFP al citado matutino. No obstante, el “Ingeniero” pretende que el nuevo presidente sea quien lo presente en Juan Pinto Durán para asegurar la estabilidad del proyecto deportivo.

Frente a esta coyuntura, la resistencia de Pablo Milad a adelantar las votaciones es el principal obstáculo. El actual presidente espera cumplir su mandato completo, mientras el reloj corre en contra de la Selección Chilena y a favor del Real Betis. El cuadro verdiblanco confía en que su entrenador cumplirá el contrato vigente hasta mediados de 2027, respaldados además por el atractivo deportivo que significa disputar la Champions League en la presente temporada con el conjunto heliopolitano.