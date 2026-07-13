Datos Clave No viene: Thomas Christiansen descartó su llegada a La Roja La razón: Se mantiene en Panamá Los candidatos: Por el momento Manuel Pellegrini y el interino Nicolás Córdova

Chile sigue en búsqueda de un entrenador y este lunes se le cayó un candidato: se trata de un DT que dirigió el Mundial 2026, quien fue opción para asumir en La Roja, pero desechó está posibilidad.

El apuntado es el danés-español Thomas Christiansen, el que dirigió a Panamá en la Copa del Mundo quedando eliminado en la fase de grupos. Tras esto, su nombre fue acercado a la Federación de Fútbol de Chile, pero no prospero.

¿Por qué Thomas Christiansen no quiso venir a La Roja?

Thomas Christiansen no quiso venir a la Selección Chilena porque finalmente decidió renovar en Panamá. Así lo anunció el elenco de la Concacaf a través de un comunicado, por lo que extenderá el proceso que ya lleva seis años y que si llega al otro Mundial 2030 completará una década completa.

Christiansen también sonó en Ecuador, pero finalmente lo sedujo continuar en el proyecto panameño, en el que no contará más con Cecilio Waterman, quien renunció al equipo.

¿Qué candidatos quedan para asumir en La Roja?

Pablo Milad señaló hace algunas semanas que no definirá él a un nuevo DT, por lo que Nicolás Córdova seguirá, al menos, hasta noviembre próximo. De todas maneras, hay versiones que indican que su secretario general tiene listo a Manuel Pellegrini. Nada de esto es oficial, por lo que hasta el momento es solo un candidato.

La otra posibilidad es dejar a Córdova, ya que las otras alternativas como Christiansen o Sebastián Beccacece ya fueron descartadas, pese a que ambos fueron acercados a las oficinas de la Federación de Fútbol de Chile en Quilín.

El momento clave será cuando asuma el nuevo presidente del organismo, idealmente en el penúltimo mes del año.