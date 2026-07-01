Datos Clave Acuerdo extenso: El zaguero superó las revisiones pertinentes y estampó su firma con el elenco de Porto Alegre, quedando ligado a la institución hasta diciembre de la temporada 2028. Adiós a la élite: Su aterrizaje en Brasil marca el cierre de un brillante periplo de nueve temporadas ininterrumpidas compitiendo en las mejores ligas del balompié europeo. El sueño frustrado: La confirmación de este millonario traspaso internacional apaga las esperanzas de los fanáticos de Universidad Católica, quienes soñaban con verlo jugar la Copa Libertadores con los cruzados.

El misterio llegó a su fin y el mercado de fichajes se remece con fuerza. Luego de finalizar su contrato con el Torino de Italia y afinar los últimos detalles legales, Guillermo Maripán fue oficializado este miércoles como el flamante nuevo refuerzo del Internacional de Porto Alegre. El zaguero de 32 años y referente de la Selección Chilena armó las maletas, superó las trabas burocráticas y selló un acuerdo que lo ligará al “Colorado” hasta fines del año 2028, marcando su anhelado retorno al fútbol sudamericano tras casi una década en Europa.

El anuncio en Brasil: ¿Cómo le dio la bienvenida el Inter a Guillermo Maripán?

El equipo donde brilló el histórico Elías Figueroa no escatimó en recursos digitales para presentar a su nueva muralla defensiva. A través de todas sus plataformas oficiales, el “Clube do Povo” destacó la jerarquía y el currículum del zaguero formado en San Carlos de Apoquindo para encender la ilusión de su torcida:

“¡BIENVENIDO, GUILLERMO MARIPÁN! 😍✍ ¡El defensa de 32 años es el nuevo refuerzo del ‘Clube do Povo’ (Club del Pueblo)! Tras nueve temporadas consecutivas en el fútbol europeo, actuando de forma destacada en La Liga, la Ligue 1 y la Serie A, el capitán de la selección chilena firma con el Inter hasta 2028.”

Esta rimbombante publicación ratifica el exhaustivo seguimiento que la dirigencia brasileña le venía haciendo al jugador. Días atrás, Fabinho Soldano, director deportivo de la escuadra gaúcha, ya había transparentado los motivos tácticos y psicológicos que los llevaron a apostar por el chileno: “Tiene un perfil de líder, ya jugó varios años en grandes ligas y eso lo hizo en pocos clubes, lo que es algo interesante. Él se identifica mucho con el lugar en el que juega y es lo que nos llevó a contratarlo”.

Una huella imborrable: ¿Qué estadísticas deja Maripán tras su exitoso paso por Europa?

El regreso del “Memo” a este lado del mundo no es un movimiento cualquiera en el mercado; significa el cierre de un ciclo brillante en la exigente primera línea de Europa. Atrás quedan nueve campañas formidables donde el defensor demostró una regularidad envidiable, acumulando un total de 256 compromisos oficiales y aportando 18 goles, cifras extraordinarias para su posición. Además, su disciplina táctica quedó en evidencia al registrar apenas tres tarjetas rojas en casi una década de máximo roce físico.

El legado de Maripán quedó grabado en cada escudo que defendió. En España, se transformó en la transferencia más lucrativa en la historia del Alavés. Luego, en el AS Mónaco, alcanzó el estatus de leyenda institucional al ingresar al selecto club de los 100 jugadores con más presencias (alcanzando los 150 partidos) y erigirse como el chileno con más encuentros disputados en la Ligue 1. Finalmente, su paso por el Torino se coronó en 2025 al recibir el premio “Pallone Granata” como el jugador más destacado del año en la escuadra italiana.

Ahora, con este intachable respaldo, el central deberá inyectar su liderazgo para rescatar al Inter, elenco que atraviesa un complejo escenario en el Brasileirao, ubicándose decimocuarto con 21 puntos y a solo una unidad de la zona de descenso, mientras se prepara para disputar los octavos de final de la Copa de Brasil frente al Corinthians.

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