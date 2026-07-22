Datos Clave Coordenadas confirmadas: El duelo amistoso se disputará el sábado 26 de septiembre en el BMO Field de Toronto, con horario por definir. El rival de peso: Canadá llega a este compromiso tras consolidarse como una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, donde actuó como coanfitrión y alcanzó los octavos de final. El horizonte mundialista: Este proceso de preparación apunta directamente a unas Eliminatorias Sudamericanas históricas, las cuales repartirán cupos ampliados rumbo al Mundial de 2030.

La Roja ya tiene una nueva escala en su camino de preparación hacia las Eliminatorias del Mundial 2030. Como parte de la Fecha FIFA de septiembre, la Selección Chilena enfrentará a Canadá el sábado 26 de septiembre en el BMO Field de Toronto, en un amistoso internacional que aparece como una prueba exigente para medir el nivel del nuevo proceso.

El rival no es menor. Canadá acaba de cerrar su participación más importante en una Copa del Mundo: fue coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y México, ganó por primera vez un partido mundialista, superó la primera ronda eliminatoria y recién se despidió en octavos de final tras caer 3-0 ante Marruecos.

¿Cuándo juega Chile vs Canadá el amistoso internacional?

Chile enfrentará a Canadá el sábado 26 de septiembre en Toronto, como parte de la Fecha FIFA de septiembre. El compromiso se disputará en el BMO Field, estadio que también fue una de las sedes del Mundial 2026.

El horario todavía está por confirmar, por lo que la programación televisiva y la transmisión oficial deberán ser informadas más adelante. Por ahora, el dato central es que La Roja tendrá una nueva prueba fuera de Sudamérica ante una selección que viene de competir en el máximo nivel mundial.

✅ Amistoso Internacional confirmado.



Como parte de la Fecha FIFA de septiembre, La Roja 🇨🇱 visitará a Canadá 🇨🇦 en Toronto 📍



🇨🇦🆚🇨🇱

🗓️ Sábado 26 de septiembre.

🏟️ BMO Field, Toronto, Canadá.

🕒 Horario por confirmar. pic.twitter.com/ghDK3WwHH8 — Selección Chilena (@LaRoja) July 22, 2026

¿Dónde se jugará el amistoso de La Roja ante Canadá?

El partido se disputará en el BMO Field de Toronto, recinto donde Canadá abrió su participación en el Mundial 2026 con un empate 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina. Luego, los canadienses vencieron 6-0 a Qatar y cerraron su grupo con una derrota 2-1 ante Suiza.

Ese contexto hace que el amistoso tenga una lectura mayor: Chile no visitará solo a un rival de Concacaf, sino a una selección que acaba de jugar en casa un Mundial y que transformó su localía en una ventaja competitiva real.

¿Cómo le fue a Canadá en el Mundial 2026?

El combinado norteamericano llega a este enfrentamiento instalado en una nueva dimensión futbolística. Tras actuar como coanfitrión de la Copa del Mundo de 2026 junto a Estados Unidos y México, los de la hoja de maple firmaron una actuación memorable bajo la dirección técnica de Jesse Marsch.

En aquella cita planetaria, Canadá superó por primera vez la fase de grupos tras avanzar en el Grupo B (donde sumó empates ante Bosnia y Herzegovina y Suiza, además de una goleada por 6-0 sobre Qatar). Aunque posteriormente cayeron eliminados en los octavos de final por un categórico 3-0 ante Marruecos, demostraron que figuras de la talla de Alphonso Davies y Jonathan David compiten de igual a igual en la elite global.

Partido Instancia Resultado Canadá vs Bosnia y Herzegovina Grupo B 1-1 Canadá vs Catar Grupo B 6-0 Suiza vs Canadá Grupo B 2-1 Sudáfrica vs Canadá Ronda de 32 0-1 Canadá vs Marruecos Octavos de final 0-3

*La eliminación llegó ante Marruecos, que se impuso con dos goles de Azzedine Ounahi y otro de Soufiane Rahimi en los descuentos. Para Canadá, pese a la caída, el torneo marcó un antes y un después en su historia competitiva.

¿Cuál es el historial entre Chile y Canadá?

Chile y Canadá registran pocos enfrentamientos clase A, pero el antecedente más reciente dejó una herida abierta para La Roja: el empate 0-0 en la Copa América 2024, resultado que terminó siendo parte del duro cierre de ciclo del equipo nacional en ese torneo.

Fecha Sede Partido Competencia 25/05/1988 Toronto Canadá 1-0 Chile Sir Stanley Matthews Cup 28/05/1995 Edmonton Canadá 1-2 Chile Canada Cup 11/10/1995 Concepción Chile 2-0 Canadá Amistoso 29/06/2024 Orlando Canadá 0-0 Chile Copa América

En ese registro, Chile suma dos triunfos, un empate y una derrota, con cuatro goles a favor y dos en contra. Los goleadores nacionales en estos cruces fueron Marcelo Salas con dos tantos, Sebastián Rozental y Esteban Valencia.

En resumen

La Roja enfrentará a Canadá el sábado 26 de septiembre en el BMO Field de Toronto, en un amistoso internacional de la Fecha FIFA que servirá como preparación rumbo al Mundial 2030. El rival llega con impulso tras su mejor actuación histórica en una Copa del Mundo: fue coanfitrión en 2026, ganó su primer partido mundialista, avanzó a octavos y cayó ante Marruecos.

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