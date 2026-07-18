Datos Clave Chile casi listo: Sudamérica mantendrá sus 6,5 cupos para el Mundial 20230 Argentina, Paraguay y Uruguay: Están asegurados en el torneo por organizar un partido Las Clasificatorias: tambien darán pasajes a la Nations League

Esta jornada dieron a conocer los cupos que tendrá Conmebol para el Mundial 2030: serán seis cupos directos y uno para el repechaje, los que se sumarán a Argentina, Paraguay y Uruguay, los que ya tienen su cupo asegurado por ser organizadores de los partidos conmemorativos por el 100° aniversario de la Copa del Mundo.

Así lo dio a conocer el periodista argentino Juan José Buscalia, situación que deja a Chile prácticamente clasificado, dado que en el peor de los casos irá al repechaje si es que se concreta este escenario, aunque si sale noveno o más arriba va directo a la cita planetaria.

¿Cuál será el formato de las Clasificatorias para el Mundial 2030?

Según Buscalia: “Las Eliminatorias arrancarán en 2027 y las jugarán las diez selecciones de Conmebol… Serán 18 fechas, ida y vuelta y todos contra todos”.

“Lo que también estará en juego en esta esta Eliminatoria es algo que todavía falta terminar de arreglar el calendario, que clasificará a ocho selecciones a la Nations League del próximo ciclo mundialista. Este torneo se desarrollará en conjunto con Europa después del 2030″, sentenció.

¿Hace cuánto Chile no va al Mundial?

Chile no va al Mundial desde Brasil 2014, es decir que completará, al menos, 16 años de sequía. La Generación Dorada logró llevar al Equipo de Todos a los octavos de final en las dos citas planetarias que disputó, pero quedó fuera de la que todos apostaban: Rusia 2018.

Se ve difícil que mejore la situación, a menos que haya un cambio radical desde la directiva. Por el momento, La Roja no tiene entrenador definido (estamos con el interinato de Nicolás Córdova) y hasta que cambie la directiva parece que no habrá un anuncio.