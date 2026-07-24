Datos Clave Estreno amargo: Guillermo Maripán debutó como titular en la caída 2-1 de Internacional ante Cruzeiro. Entrada descalificadora: Victor Gabriel fue expulsado por una dura infracción sobre Gabriel Pec en el segundo tiempo. Fractura confirmada: El atacante del Cruzeiro sufrió fractura de tibia izquierda y deberá pasar por cirugía.

El esperado estreno oficial de Guillermo Maripán en el fútbol brasileño estuvo lejos de ser el ideal. El zaguero nacional fue titular y disputó los 90 minutos con la camiseta de Internacional de Porto Alegre en el estadio José Pinheiro Borda.

Sin embargo, su debut quedó totalmente opacado por una dolorosa derrota 2-1 en casa ante Cruzeiro y, sobre todo, por una acción que estremeció a los hinchas y a la transmisión oficial, transformando el partido en una pesadilla para el cuadro “Colorado”.

¿Cómo fue la lesión de Gabriel Pec ante Internacional?

La jugada que enmudeció al estadio se originó a los 14 minutos del segundo tiempo (59′), cuando el marcador ya favorecía por 1-0 a la visita. Victor Gabriel —compañero en la última línea de Maripán— salió hasta la mitad de la cancha para intentar anticipar el balón, pero erró el cálculo de manera dramática.

El defensor brasileño se lanzó al piso y terminó impactando con la plancha y las trabas de lleno en la pierna de Gabriel Pec. La vehemencia de la barrida levantó por los aires al extremo del Cruzeiro. Tras los chequeos médicos, se confirmó el peor de los diagnósticos: el flamante refuerzo del elenco de Belo Horizonte sufrió la fractura de su tibia izquierda.

Debido a la gravedad de la lesión, Pec deberá ser operado. Según las estimaciones médicas, el atacante tendría una recuperación inicial de 80 a 90 días, aunque el plazo podría extenderse hasta cuatro meses dependiendo de su evolución en fisioterapia. Tras la noticia, el jugador de 25 años envió un mensaje en sus redes: “Muchas gracias por los mensajes de cariño. Ahora me tengo que enfocar en la recuperación”.

¿Qué sanción recibió Victor Gabriel por la falta?

El saldo de la infracción en el terreno de juego fue inmediato. Aunque el árbitro Flávio Rodrigues de Souza inicialmente otorgó la ley de la ventaja, al percatarse de la magnitud del impacto detuvo las acciones, solicitó asistencia médica y castigó a Victor Gabriel con tarjeta roja directa, dejando al equipo de Maripán con un hombre menos para el resto del compromiso.

¿Cómo evaluó Paulo Pezzolano el estreno de Maripán?

En el plano estrictamente futbolístico, Maripán apareció involucrado en la génesis de las dos conquistas del Cruzeiro. En el primer gol, el equipo quedó mal posicionado tras perder el balón, impidiendo que el chileno pudiera frenar a Kaio Jorge; mientras que en el segundo tanto, un remate rasante de Matheus Pereira se filtró entre sus piernas.

A pesar de ello, el técnico Paulo Pezzolano defendió encarecidamente el planteamiento y la labor de su defensa. “No tuvimos problemas atrás… En el primer gol de ellos perdimos la pelota, estábamos lejos un zaguero del otro. Quedó el espacio y recibimos el gol. Pero después de eso no sufrimos nada”, explicó el DT, dándole un espaldarazo al exjugador de Universidad Católica.

¿Cuándo vuelve a jugar Internacional por el Brasileirao?

Tras esta dura caída en casa, el cuadro de Porto Alegre deberá rearmar su última línea por la suspensión de Victor Gabriel y buscar la recuperación en la próxima fecha del certamen brasileño, programada para este fin de semana y en la que el equipo del “Memo” visitará a Paranaense en la ciudad de Curitiba. El propio Pezzolano adelantó que el camino para Internacional y para Maripán no será sencillo: “Tendremos que luchar mucho durante el año… vamos a sufrir. Pero deben tener claro que será una temporada de mucha lucha. Creo en lo que estamos haciendo”.