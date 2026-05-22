Desesperado por extender su dominio en el derbi de Turín, el gigante caído Juventus visitará este domingo -a partir de las 14:45 hs- a su rival de ciudad, Torino.

Un cierre tenso de la Serie A tiene a cuatro equipos peleando por dos cupos a la Champions League, y cualquier resultado que no sea una victoria dejaría prácticamente a la Juve fuera de carrera.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 38 Torino Sin Comenzar Stadio Olimpico Grande Torino – Turin Juventus

Previa del partido Torino vs Juventus

Después de volver a tropezar el fin de semana pasado, Juventus ahora aparece como candidato externo para quedarse con un ansiado puesto entre los cuatro primeros, apenas unas semanas después de parecer tener asegurada la clasificación a la Champions League.

Ya sin depender de sí mismo, el equipo bianconero se ubica sexto en la Serie A tras perder 2-0 como local ante Fiorentina, un rival de mitad de tabla que no tenía nada más en juego que el orgullo.

Así, después de ver cortada inesperadamente una racha de 11 partidos invicto, debe conseguir los tres puntos este domingo y esperar un pequeño milagro.

Juventus no solo necesita ganar el Derby della Mole, sino que también requiere resultados favorables en los partidos de otros aspirantes como AC Milan, Como y Roma.

Igualado con Como en 68 puntos, pero con un peor registro en los enfrentamientos directos, el club más exitoso de Italia está ahora dos unidades por debajo de Milan y Roma, que tendrían que empatar o perder para abrirle la puerta.

La Serie A no utiliza inicialmente la diferencia de goles para separar a los equipos que terminan igualados, por lo que podría ser una última noche complicada, con escenarios cambiando constantemente.

Si Juventus finalmente se queda corto, sería la segunda vez que queda fuera de la Champions en cuatro temporadas, marcando además un raro fracaso para Luciano Spalletti.

Recientemente renovado con una extensión de contrato, el ciclo de Spalletti recién estaba comenzando cuando la Juve empató 0-0 con Torino en el partido de la primera rueda, disputado en noviembre, pero las apuestas son mucho más altas este fin de semana.

Pronóstico Torino vs Juventus / © Imago

Retomando una rivalidad que comenzó en 1929, este será el primer derbi de Turín que se dispute en la última fecha de la Serie A.

La historia sugiere que los visitantes deberían imponerse, ya que Torino ha ganado solo uno de los últimos 39 enfrentamientos de liga, y ese único triunfo se remonta a 11 años atrás.

Aun así, el Granata adoraría arruinar el sueño de Champions de la Juve, e incluso un empate le permitiría superar su puntaje de la temporada pasada.

Eso también fortalecería el control de Toro sobre el 12° lugar, con Parma, Genoa y Fiorentina agrupados detrás, aunque algunos podrían decir que ya están “de vacaciones”.

Después de una racha de cuatro partidos sin perder que finalmente confirmó la permanencia a fines de abril, el equipo de Roberto D’Aversa perdió dos de sus últimos tres encuentros.

Cayó 2-1 ante Cagliari la semana pasada —pese a que Rafa Obrador lo puso en ventaja con un golazo imparable—, y además acumula 61 goles recibidos, el peor registro defensivo de la liga con excepción del colista Pisa.

Rendimiento en Serie A

Torino:

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Juventus:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Torino vs Juventus / © Imago

Juventus cruzará la ciudad sin el exdefensor de Torino, Bremer, quien debe cumplir un partido de suspensión después de recibir una nueva tarjeta el fin de semana pasado.

Juan Cabal y Arkadiusz Milik siguen fuera por lesión, y Khephren Thuram deberá someterse a una evaluación física de último momento, aunque Spalletti debería tener disponible al resto del plantel para un derbi potencialmente decisivo.

Si es necesario, Teun Koopmeiners continuará reemplazando a Thuram en el mediocampo central, conectando con el capitán del club, Manuel Locatelli.

Mientras tanto, en ataque, Dusan Vlahovic debería estar acompañado por Francisco Conceição y Kenan Yildiz, máximo goleador del equipo con 10 tantos.

El principal artillero de Torino es Giovanni Simeone, quien ya le ha marcado seis goles a Juventus en la Serie A y viene de anotar en cada uno de sus últimos cinco partidos como local.

Gvidas Gineitis regresa después de cumplir una suspensión, pero Guillermo Maripán superó el límite de tarjetas amarillas en Cagliari y deberá perderse el partido.

Por eso, D’Aversa espera que el también central Ardian Ismajli pueda completar su recuperación de una lesión en los isquiotibiales, en lugar de sumarse a Tino Anjorin y Zakaria Aboukhlal en la lista de bajas.

Posibles formaciones Torino vs Juventus

Torino:

Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone

Juventus:

Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Yildiz; Vlahovic

Pronóstico Torino vs Juventus

Nuestro pronóstico: Torino 0-2 Juventus

Aunque Juventus tropezó en el peor momento, todavía ha mantenido siete vallas invictas en sus últimos 10 partidos y seguramente puede contener a su feroz rival de ciudad.

Dudoso en defensa, Torino ya parece estar mirando hacia el verano después de otra temporada difícil, sin mencionar su sombrío registro en el Derby della Mole.

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