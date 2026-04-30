Separados por dos puntos en la clasificación de la Serie A, Udinese y Torino se medirán en un duelo de mitad de tabla el sábado, a partir de las 09:00 de Chile.

El conjunto friulano lidera a un revitalizado Toro a falta de cuatro jornadas, pero ambos están rezagados en la lucha por terminar en la mitad superior de la tabla.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 35 Udinese Sin Comenzar Bluenergy Stadium – Stadio Friuli – Udine Torino

Previa del partido Udinese vs Torino

Tras haber derrotado previamente a AC Milan por 3-0 en San Siro antes de caer 1-0 en casa ante Parma, el calendario de abril de Udinese concluyó el lunes por la noche, cuando visitaron a Lazio en Roma.

Aunque Kingsley Ehizibue adelantó a los friulanos con un potente remate imparable, se encontraron perdiendo 2-1 a falta de cinco minutos, antes de que se desatara un final frenético.

La joven promesa Arthur Atta marcó dos goles para dejarlos al borde de la victoria, pero Lazio reaccionó en el tiempo añadido y rescató un dramático empate 3-3.

Aun así, desde comienzos de marzo, Udinese también ha empatado con aspirantes europeos como Atalanta y Como —además de vencer a Genoa y Fiorentina—, lo que subraya su progreso bajo la dirección de Kosta Runjaic.

Hace dos años, el técnico alemán heredó un equipo que había logrado la permanencia por muy poco margen, pero ahora están peleando por un inusual lugar en la mitad alta de la tabla, tras finalizar 12° la temporada pasada.

Sin embargo, los Bianconeri no han logrado marcar en sus últimos tres partidos como local, y otra jornada sin goles podría hacerlos caer aún más detrás del décimo lugar, ocupado por Sassuolo.

Pronóstico Udinese vs Torino / © Imago

Aunque Udinese ganó el partido de ida por 2-1 en enero —con la opción de completar su primer doblete liguero ante Torino desde 2008—, mucho ha cambiado desde entonces.

Tras caer en la tabla, el Toro realizó un cambio clave en el banquillo que lo alejó claramente de la zona de descenso.

Desde la llegada de Roberto D’Aversa hace dos meses, el equipo granata sería quinto en la Serie A, con 14 puntos sumados en ocho partidos.

Además, cuenta con el tercer mejor ataque del campeonato en ese período; con 14 goles anotados, solo Inter y Como han marcado más.

De hecho, Torino sorprendió a Inter con una remontada la semana pasada, cuando Giovanni Simeone prolongó su racha goleadora y el capitán Nikola Vlasic empató desde el punto penal para sellar un 2-2 como local.

Ahora, el Toro vuelve a jugar fuera de casa, buscando su tercera portería en cero consecutiva como visitante y, más importante aún, los tres puntos.

Rendimiento en Serie A

Udinese:

❌✅➖✅❌➖

Torino:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Udinese vs Torino / © Imago

Persisten las dudas sobre el estado físico del máximo goleador de Udinese, Keinan Davis (10 goles), mientras que Jurgen Ekkelenkamp sufrió un golpe en el tobillo izquierdo durante el partido del lunes.

Jordan Zemura, Nicolo Bertola y el lesionado de larga duración Alessandro Zanoli siguen fuera, pero el capitán Jesper Karlstrom puede volver tras cumplir una suspensión.

Si Davis vuelve a quedar fuera, varios jugadores compiten por acompañar a Nicolo Zaniolo en ataque: Adam Buksa, Vakoun Bayo e Idrissa Gueye están disponibles.

Incluyendo su doblete ante Lazio, el mediocampista ofensivo Atta ha marcado tres goles en sus últimos tres partidos, tras haber anotado solo dos en los 52 anteriores.

El jugador en mejor forma de Torino es Simeone, quien recientemente se convirtió en el tercer futbolista en alcanzar doble dígito de goles en una temporada con cinco clubes distintos de la Serie A.

Che Adams es su socio más probable en ataque, aunque Alieu Njie y Sandro Kulenovic también están en consideración.

El ex delantero de Udinese, Duvan Zapata, estará ausente, al igual que Tino Anjorin, Ardian Ismajli y Zakaria Aboukhlal.

Posibles formaciones Udinese vs Torino

Udinese:

Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Gueye

Torino:

Paleari; Marianucci, Coco, Ebosse; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone

Pronóstico Udinese vs Torino

Nuestro pronóstico: Udinese 2-2 Torino

Sin grandes presiones, ambos equipos han mostrado un buen nivel en las últimas semanas, por lo que se anticipa un partido abierto.

En la lucha por el top 10, Udinese podría mantenerse por delante de Torino con un trabajado empate como local.

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