El caso judicial que involucra a Guillermo Maripán volvió a instalarse en el debate público tras la difusión de antecedentes vinculados a un informe preliminar de la Policía de Investigaciones (PDI).

Frente a la información replicada por distintos medios, la agencia que representa al defensor del Torino emitió un comunicado oficial en el que acusó una filtración “selectiva y parcial” del documento y pidió a la opinión pública no adelantar conclusiones.

❓ ¿Qué dice el informe de la PDI sobre Maripán y qué respondió su defensa?

A través de un comunicado firmado por Trading Sports, la representación del futbolista sostuvo que la información difundida corresponde a una versión incompleta de un antecedente preliminar.

En el texto señalaron: “Frente a la filtración selectiva y parcial de un informe preliminar de la PDI, replicada por medios sin contexto completo aclaramos lo siguiente para desmontar esta nueva noticia falsa”.

Además, agregaron que el jugador está concentrado en el proceso judicial: “El Sr. Guillermo Maripán está concentrado en resolver judicialmente las acusaciones infundadas y oportunistas que mantienen un patrón sistemático de hostigamiento público”.

Según la agencia, el documento investigativo no constituye una resolución judicial.

⚖️ ¿El informe PDI acredita difusión de material, según la defensa?

Uno de los puntos centrales del comunicado apunta directamente a la interpretación del informe preliminar.

La agencia sostuvo que: “El mismo informe señala que no se acredita ninguna difusión, publicación efectiva ni intención maliciosa”. En ese sentido, recalcaron que se trata de antecedentes en etapa investigativa y no de una sentencia o determinación definitiva por parte de tribunales.

También recordaron que en Chile las responsabilidades penales y civiles solo pueden ser establecidas por la justicia: “Son los Tribunales de Justicia los que determinan responsabilidades en Chile”.

📂 ¿Por qué la defensa habla de una filtración “sospechosa y oportunista”?

El comunicado vincula la difusión pública del informe con un momento procesal específico dentro de la causa civil que enfrenta el jugador.

En el texto se afirma: “Nos parece extremadamente sospechoso y oportunista que, precisamente el día en que se ingresa la réplica a la contestación en la causa civil Rol C-6797-2025 del 15° Juzgado Civil de Santiago, surja esta noticia sesgada en la prensa”.

Y complementan: “Esta coincidencia temporal deja en evidencia clara las intenciones manipuladoras de la contraparte”. La agencia también acusó que la filtración vulnera la reserva investigativa y que expone datos de forma parcial.

🧾 ¿Cuál es la denuncia contra Guillermo Maripán y en qué etapa está el caso?

El caso se enmarca en una querella por presunta difusión de registros íntimos sin consentimiento, presentada por la influencer Carmen Castillo.

Paralelamente, el jugador interpuso una demanda civil por injurias y calumnias, solicitando indemnización. Ambos procesos continúan su curso en tribunales y no cuentan con sentencia definitiva. Desde la representación del futbolista insistieron en esperar el pronunciamiento judicial antes de emitir conclusiones públicas:

“Solicitamos a la opinión pública y a los medios no caer en esta trampa y esperar hechos probados en tribunales”.

Actualmente, el caso se encuentra en fase investigativa en su arista penal y en desarrollo dentro de la causa civil mencionada. La defensa informó que sus abogados ya ingresaron la réplica correspondiente y que continuarán ejerciendo acciones legales frente a lo que consideran una vulneración de la reserva investigativa.

El comunicado oficial:

Como Agencia de Representacion exclusiva del Sr. Guillermo Maripan ponemos a disposición vuestra el siguiente comunicado.

Que frente a la filtración selectiva y parcial de un informe preliminar de la PDI, replicada por medios sin contexto completo aclaramos lo siguiente para desmontar esta nueva noticia falsa:

1. El Sr. Guillermo Maripán está concentrado en resolver judicialmente las acusaciones

infundadas y oportunistas que mantienen un patrón sistemático de hostigamiento público,

filtraciones convenientes y campañas en redes para dañar reputaciones sin esperar a la

justicia.

2. Son los Tribunales de Justicia los que determinan responsabilidades en Chile. Estamos frente

a un informe preliminar, de entes auxiliares de la investigación, cuya filtración sólo da cuenta

de los verdaderos móviles de la querellante. Por lo demás, su descontextualización resulta

evidente. El mismo informe señala que no se acredita ninguna difusión, publicación efectiva

ni intención maliciosa.

3. Nos parece extremadamente sospechoso y oportunista que, precisamente el día en que se

ingresa la réplica a la contestación en la causa civil Rol C-6797-2025 del 15° Juzgado Civil

de Santiago, surja esta noticia sesgada en la prensa. Esta coincidencia temporal deja en

evidencia clara las intenciones manipuladoras de la contraparte: usar la filtración como arma

de presión pública y mediática, en línea con su historial de “funas” y campañas de

desprestigio.

4. La filtración viola gravemente la reserva investigativa y expone datos editados y parciales

con el único fin de dañar. Hoy, nuestros abogados presentaron la réplica correspondiente en

la causa civil por hostigamiento, exigiendo responsabilidad plena por acciones difamatorias

y manipuladoras. Solicitamos a la opinión pública y a los medios no caer en esta trampa y

esperar hechos probados en tribunales, no narrativas descontextualizadas y fabricadas por

quien ha dicho públicamente que con cada funa gana dinero.

Siempre estaremos a disposición de los medios para aclarar y validar cualquier información real y

definitoria sobre el proceso anteriormente descrito.

Atentamente,

TRADING SPORTS

🧠 En resumen

La defensa de Guillermo Maripán reaccionó a la difusión de un informe preliminar de la PDI.

Acusó filtración “selectiva y parcial” del documento.

Sostienen que el informe no acredita difusión efectiva ni intención maliciosa.

El proceso judicial continúa en etapa investigativa y civil.

La agencia pidió no anticipar juicios y esperar decisiones de tribunales.

