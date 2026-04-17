Cremonese, hundiéndose peligrosamente hacia la segunda división italiana, necesita con urgencia una victoria cuando reciba a un Torino en forma este domingo.

Mientras el cambio de entrenador ha impulsado a Toro en la Serie A, La Cremo se ha acercado aún más a la zona de descenso pese a también haber modificado su dirección técnica.

Serie A – 2025/2026 33E Journée Cremonese Pas commencé Stadio Giovanni Zini – Cremona Torino

Previa del partido Cremonese vs Torino

La derrota de la semana pasada ante el rival directo Cagliari dejó a Cremonese en serio peligro, todavía en busca de apenas su segunda victoria en 2026.

Igualados en puntos con Lecce, ubicado en el puesto 18, el club lombardo está peligrosamente cerca de la zona de descenso, tras haber sumado solo cuatro puntos en sus últimos 18 partidos de liga.

Durante ese periodo, Cremo ha marcado apenas ocho goles en la Serie A, y la reciente llegada del experimentado entrenador Marco Giampaolo ha tenido un impacto mínimo.

Sin conocer la victoria en el Stadio Zini en lo que va del año, los Grigiorossi han perdido sus últimos tres partidos como local —ante AC Milan, Fiorentina y Bologna— antes de otro compromiso clave este domingo.

Solo tres equipos tienen peor registro defensivo en la Serie A, pero uno de ellos será precisamente su rival este fin de semana, ya que Giampaolo recibe a su exclub en Cremona.

Pronóstico Cremonese vs Torino / © Imago

Por su parte, Torino ha mejorado notablemente desde la salida de Marco Baroni y la llegada del actual técnico Roberto D’Aversa, quien ha logrado alejar al equipo de la zona de peligro en los últimos meses.

Con cuatro victorias en seis partidos, su rendimiento supera ampliamente el promedio de 1.04 puntos por partido que registraba Baroni, y Toro ya está 12 puntos por encima del descenso.

Desde la última fecha FIFA, los Granata han vencido a los dos colistas de la Serie A —Pisa y Hellas Verona— y ahora enfrentarán a otro equipo en dificultades.

La última vez que Torino consiguió tres victorias consecutivas en una misma temporada de Serie A fue hace más de siete años, pero ese objetivo ahora parece alcanzable.

La historia también juega a su favor: incluyendo el triunfo 1-0 en el duelo de ida en diciembre, Toro ha perdido solo uno de sus últimos 12 enfrentamientos en Serie A ante Cremonese.

Rendimiento en Serie A

Cremonese:

❌ ❌ ❌ ✅ ❌ ❌

Torino:

✅ ❌ ✅ ❌ ✅ ✅

Noticias de los equipos

Pronóstico Cremonese vs Torino / © Imago

Jamie Vardy, Faris Moumbagna y Morten Thorsby son duda para el equipo local este fin de semana, mientras que Michele Collocolo volvería a estar ausente.

Si Vardy no llega, David Okereke o Milan Djuric —quien ha marcado dos veces ante Torino anteriormente— acompañarían en ataque al exdelantero de Toro, Federico Bonazzoli.

En el mediocampo, Youssef Maleh deberá cumplir el segundo partido de una sanción de dos encuentros.

Torino, por su parte, no contará con el defensor clave Ardian Ismajli por suspensión, lo que abriría la puerta para Guillermo Maripán o Luca Marianucci.

Una vez más, Duvan Zapata y Zakaria Aboukhlal estarían fuera por lesión.

Giovanni Simeone, quien podría formar dupla ofensiva con Che Adams, ha marcado cuatro goles en sus últimas cinco apariciones, alcanzando nueve en la temporada.

Posibles formaciones Cremonese vs Torino

Cremonese:

Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric

Torino:

Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams

Pronóstico Cremonese vs Torino

Nuestro pronóstico: Cremonese 1-1 Torino

La combinación de un nuevo entrenador y un calendario favorable ha aliviado la presión sobre Torino, que ahora debería mantenerse alejado del descenso.

Sin embargo, Cremonese sigue necesitando puntos con urgencia, y podría rescatar uno en un empate de bajo marcador.

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