A un punto de garantizar su permanencia en la Serie A, Cagliari recibirá a Torino, ubicado en mitad de tabla, en el Unipol Domus, en su último partido como local de la temporada este domingo.

El equipo de Fabio Pisacane dejó pasar la oportunidad de asegurar la salvación en la última jornada, al caer 2-0 ante Udinese, mientras que su rival llega tras vencer 2-1 a Sassuolo.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 37 Cagliari Sin Comenzar Unipol Domus – Cagliari Torino

Previa del partido Cagliari vs Torino

Ya lejos de los descendidos Pisa y Hellas Verona, Cagliari solo necesitaba un resultado positivo en casa ante Udinese para estar completamente seguro de su permanencia en la máxima categoría para la temporada 2026-27, pero no logró sumar esos puntos valiosos.

Los goles en el segundo tiempo de Adam Buksa e Idrissa Gueye condenaron a Cagliari a su derrota número 17 de la campaña, y la victoria de Cremonese, 18°, sobre Pisa significa que el equipo de Pisacane todavía no está completamente fuera de peligro.

Sin embargo, como los locales, ubicados en el puesto 16, tienen seis puntos de ventaja sobre Cremonese con solo dos partidos por jugar, un empate este domingo será suficiente para sellar la permanencia. Incluso una derrota podría servir, siempre que su rival no logre vencer a Udinese como visitante.

Como Cremonese también debe enfrentar al encendido Como en la última fecha, un Cagliari que al menos ha mostrado una leve mejoría en las últimas semanas puede sentirse confiado en mantener su estatus en la Serie A, incluso si debe visitar al AC Milan en la jornada final.

Pese a la derrota de la semana pasada ante Udinese, Cagliari ha sumado unos respetables 10 puntos en sus últimos cinco partidos de Serie A para alejarse del peligro, después de haber conseguido solo ocho unidades en sus 10 encuentros anteriores antes del inicio de esa racha.

Pronóstico Cagliari vs Torino / © Imago

Mientras Cagliari busca confirmar matemáticamente la permanencia, Torino todavía puede meterse en la mitad superior de la tabla en las últimas dos jornadas, ubicándose a seis puntos de Udinese, reciente verdugo de los locales, que marcha décimo.

Sin embargo, con Sassuolo también cinco puntos por encima del equipo de Roberto D’Aversa en el puesto 11, Torino necesitaría sumar el máximo de puntos en sus dos últimos partidos ante Cagliari y Juventus, además de esperar que sus rivales de mitad de tabla se desplomen para colarse en el top 10.

En realidad, consolidar su posición actual es el principal objetivo de Torino, que al menos cortó una racha de tres partidos sin ganar al remontar y derrotar a Sassuolo en la fecha 36, gracias a los goles de Giovanni Simeone y Marcus Pedersen.

Los 59 goles recibidos por los visitantes los convierten en el peor equipo defensivo fuera de los dos últimos puestos, y solo uno de sus últimos nueve partidos como visitante en la Serie A terminó en victoria: ante Pisa, 20°.

Torino también cayó 2-1 como local ante Cagliari cuando ambos equipos se enfrentaron justo después de Navidad, su segunda derrota en sus últimos tres partidos ante el rival de este domingo, que también se impuso 3-2 en este mismo cruce durante la temporada 2024-25.

Rendimiento en Serie A

Cagliari:

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Torino:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Cagliari vs Torino / © Imago

Amonestado por quinta vez en la temporada 2025-26 de la Serie A ante Udinese, el defensor central de Cagliari Ze Pedro cumplirá una suspensión de un partido este fin de semana, por lo que el exdefensor de Everton Yerry Mina debería ingresar en la línea de tres.

Los lesionados de ligamento cruzado Mattia Felici, Riyad Idrissi y Mateusz Wieteska siguen en un largo proceso de recuperación, mientras que Joseph Liteta (isquiotibiales) y Leonardo Pavoletti (rodilla) también están fuera de consideración. En tanto, Gennaro Borrelli (músculo) volvió a entrenar.

Sin embargo, el experimentado delantero Andrea Belotti regresó recientemente tras una rotura de ligamento cruzado propia, y el exatacante de Torino se reencontrará con el club para el que marcó 113 goles entre 2015 y 2022.

Pasando de exjugadores de Torino a futbolistas actuales, el mediocampista lituano Gvidas Gineitis también alcanzó el límite de tarjetas amarillas en el triunfo ante Sassuolo, por lo que verá el partido desde fuera.

El exmediocampista de Chelsea Cesare Casadei, quien ha marcado cinco goles en la actual temporada de la Serie A, aparece como uno de los principales candidatos para reemplazar a Gineitis.

Ardian Ismajli (isquiotibiales), Tino Anjorin (cadera) y Zakaria Aboukhlal (rodilla) componen el trío de ausencias por lesión en el equipo visitante.

Posibles formaciones Cagliari vs Torino

Cagliari:

Caprile; Rodriguez, Mina, Dossena; Zappa, Gaetano, Folorunsho, Adopo, Obert; Mendy, Esposito

Torino:

Paleari; Ebosse, Marianucci, Coco; Pedersen, Casadei, Prati, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone

Pronóstico Cagliari vs Torino

Nuestro pronóstico: Cagliari 1-1 Torino

Cagliari no necesita lanzarse con todo por la victoria este domingo, considerando que solo requiere un punto para asegurar la permanencia, y respaldamos al equipo de Pisacane para conseguirlo en casa.

Torino llega a este duelo con solo una derrota en sus últimos seis partidos, pero ha decepcionado como visitante durante toda la temporada y no tiene nada importante en juego, por lo que un empate discreto le vendría perfecto a Cagliari.

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