Días después de lograr una impresionante remontada para alcanzar la final de la copa, Inter de Milán podría asegurar el Scudetto este domingo, a partir de las 12:00 de Chile, cuando visite a Torino en la Serie A.

Ya virtuales campeones, los Nerazzurri serían oficialmente coronados si ganan en Turín y AC Milan no logra vencer a Juventus unas horas más tarde.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 34 Torino Sin Comenzar Stadio Olimpico Grande Torino – Turin Inter Milán

Previa del partido Torino vs Inter de Milán

Con una vibrante remontada en el tramo final en San Siro, Inter avanzó a otra final de la Coppa Italia el martes por la noche, manteniendo viva su búsqueda de un décimo título nacional de copa.

Aparentemente eliminado cuando restaban 20 minutos, el equipo de Cristian Chivu logró superar a Como, y una victoria global de 3-2 le aseguró el pase a Roma.

Dos jugadores se llevaron gran parte del mérito en esa remontada tardía, ya que Hakan Calhanoglu anotó dos veces —ambas tras asistencias del suplente Petar Sucic— antes de devolver el favor con una asistencia para que Sucic marcara el gol del triunfo.

Chivu y compañía pueden ahora esperar el duelo ante Lazio en la final del próximo mes en el Stadio Olimpico, y están encaminados a lograr un inusual doblete nacional.

Una victoria este fin de semana les permitiría conquistar el título de liga con cuatro jornadas restantes, si Milan no logra responder venciendo a Juventus en San Siro —y la primera parte de esa ecuación parece probable.

Incluyendo el triunfo 3-0 como local ante Cagliari la semana pasada, Inter ha ganado sus últimos cuatro partidos anotando al menos tres goles, y a diferencia del cierre apagado de la temporada pasada, parece estar alcanzando su punto máximo.

Antes de viajar a Turín, los Nerazzurri también presumen de un excelente rendimiento como visitantes esta temporada, con 12 victorias y solo tres derrotas en 16 partidos de liga fuera de casa.

Además, la historia reciente juega claramente a su favor: Inter ha ganado sus últimos tres partidos como visitante ante Torino con un marcador global de 6-0.

Pronóstico Torino vs Inter / © Imago

De hecho, Torino no gana en 13 enfrentamientos de Serie A ante Inter desde enero de 2019, y fue goleado 5-0 en el partido de ida de esta temporada.

En el lado positivo, un reciente cambio de entrenador ha ayudado a los locales a escalar posiciones en la Serie A en las últimas semanas, y prácticamente han asegurado la permanencia con cierto margen.

Bajo el mando del anterior técnico Marco Baroni, el equipo venía cayendo gradualmente en la tabla, pero su salida provocó una mejora inmediata.

A pesar de dejar escapar dos puntos ante Cremonese en la última jornada, el Toro se ubica cómodamente en el puesto 12, tras sumar cuatro triunfos en siete partidos desde la llegada de Roberto D’Aversa.

Tres de esas victorias se produjeron en casa, lo que le da a D’Aversa un notable registro del 100% como local en Turín —aunque su próximo rival representa un salto de calidad considerable.

Rendimiento en Serie A

Torino:

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Inter de Milán:

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Inter de Milán (todas las competiciones):

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Noticias de los equipos

Pronóstico Torino vs Inter / © Imago

El capitán de Inter, Lautaro Martínez, sigue fuera por una lesión en el muslo y volverá a estar ausente, pero su compañero de ataque Marcus Thuram llega en gran forma.

El delantero francés —que ya ha marcado seis goles en cuatro partidos frente a Torino— debería acompañar en ataque a Ange-Yoan Bonny o Pio Esposito.

Además de Martínez, los visitantes podrían no contar con Alessandro Bastoni por una lesión en el tobillo, aunque aún no está completamente descartado.

Queda por ver si Chivu rotará el equipo tras el exigente duelo de copa del martes, mientras que D’Aversa mantendría la base de su once.

Un posible cambio en Torino sería el regreso del defensor Ardian Ismajli tras cumplir suspensión, reemplazando a Guillermo Maripán.

Mientras tanto, el delantero Duvan Zapata podría volver al banco, pero Tino Anjorin y Zakaria Aboukhlal siguen fuera por lesión.

En ataque, Giovanni Simeone —quien probablemente se asocie con Che Adams— necesita un gol más para alcanzar los dos dígitos por primera vez desde 2022; viene en racha tras marcar en sus últimos tres partidos como local.

Posibles formaciones Torino vs Inter de Milán

Torino:

Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams

Inter de Milán:

Sommer; Bisseck, Akanji, Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito

Pronóstico Torino vs Inter de Milán

Nuestro pronóstico: Torino 0-2 Inter de Milán

Con poco en juego para Torino, parece difícil que pueda frenar la marcha de Inter hacia el título, y los futuros campeones de la Serie A podrían incluso cerrar la consagración esta misma semana.

La combinación de su potente ataque y las dudas defensivas del Toro sugiere que los tres puntos —y posiblemente el Scudetto— viajarán de regreso a Milán.

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