Tras ver golpeadas sus aspiraciones al Scudetto el fin de semana pasado, AC Milan debe enfocarse en asegurar el segundo lugar en la Serie A cuando reciba a Torino este sábado, a partir de las 14:00 horas de Chile, en San Siro.

Ahora compitiendo con Napoli por el subliderato detrás del casi seguro campeón Inter de Milán, la derrota por 1-0 ante Lazio prácticamente terminó con las opciones de título de los rossoneri.

Serie A – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 30 AC Milán Sin Comenzar Giuseppe Meazza – Milano Torino

Previa del partido AC Milan vs Torino

Justo cuando la victoria en el derbi parecía reabrir la carrera por el Scudetto, recortando la diferencia con Inter a siete puntos, Milan volvió a tropezar en el Estadio Olímpico.

Después de que su clásico rival empatara 1-1 ante Atalanta, el equipo de Massimiliano Allegri viajó a Roma para enfrentar a Lazio en un duelo clave. Sin embargo, terminó con las manos vacías, sufriendo su primera derrota como visitante en la Serie A esta temporada, tres meses después de haber sido eliminado por el mismo rival en la Copa Italia en ese mismo escenario.

Una racha invicta de 24 partidos en liga ha sido seguida por dos derrotas en los últimos cuatro encuentros, un tropiezo que podría ser costoso en un momento clave de la campaña.

La clasificación a la Champions League aún no está asegurada y Napoli ha vuelto a la pelea por el segundo lugar, por lo que Milan deberá evitar encadenar derrotas consecutivas en liga por primera vez en 12 meses. Los antecedentes invitan al optimismo: la última derrota del Milan ante Torino en San Siro por la Serie A fue en 1985.

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Desde entonces, Torino ha intentado sin éxito imponerse en 29 ocasiones en la casa del Milan, perdiendo 20 de esos encuentros. A pesar de haber tomado una ventaja de dos goles en el duelo más reciente entre ambos, disputado en Turín en diciembre pasado, el conjunto granata terminó cayendo 3-2.

Torino, escuadra que defiende Guillermo Maripán, ha perdido casi la mitad de sus partidos de liga esta temporada y posee el segundo peor registro defensivo del campeonato. Además, ha sumado solo un punto en sus últimos cinco encuentros como visitante.

Sin embargo, la llegada reciente del técnico interino Roberto D’Aversa ha tenido impacto: el equipo venció 4-1 a Parma el fin de semana pasado, con tres goles en el segundo tiempo que lo alejaron de la zona de descenso.

D’Aversa tiene la misión de mantener al equipo fuera del peligro, y Torino ha sumado seis puntos en sus últimos tres partidos, aunque mejorar su pobre rendimiento fuera de casa sigue siendo el gran desafío.

En todas las competiciones, han recibido 15 goles en sus últimos cinco partidos como visitante, lo que genera preocupación de cara a este duelo.

Rendimiento en Serie A de AC Milan:

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Rendimiento en Serie A de Torino:

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Noticias de los equipos

Ruben Loftus-Cheek y Matteo Gabbia siguen fuera en Milan, mientras que Santiago Gimenez difícilmente estará disponible tras su reciente regreso luego de cuatro meses de inactividad. Como noticia positiva, Allegri recupera a Adrien Rabiot, quien cumplió suspensión en la derrota ante Lazio y debería integrarse de inmediato al mediocampo junto a Luka Modric.

A sus 40 años, Modric ha disputado más minutos (2.366) que cualquier otro jugador de campo del Milan en esta Serie A, siendo ya su mayor registro en cinco temporadas. En ofensiva, cuatro jugadores pelean por dos puestos: Christopher Nkunku, Niclas Fullkrug, Rafael Leao y Christian Pulisic.

Los dos últimos protagonizaron una tensión pública la semana pasada en medio de un momento irregular del equipo, aunque Pulisic marcó un doblete ante Torino en diciembre.

Por el lado de Torino, su capitán Duvan Zapata también anotó en ese partido y suma ocho goles en su carrera ante Milan en la Serie A. El delantero colombiano también marcó tras ingresar desde el banco ante Parma, por lo que buscará ganarse un lugar en el once por sobre Che Adams o Giovanni Simeone.

Zakaria Aboukhlal es duda, luego de perderse cuatro partidos por lesiones, la más reciente en la rodilla.

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Posibles formaciones AC Milan vs Torino

Probable XI del AC Milan vs Torino:

Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao

Probable XI de Torino vs AC Milan:

Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Adams, Simeone

Pronóstico AC Milan vs Torino de Al Aire Libre

Nuestro pronóstico: AC Milan 1-0 Torino

Milan ha mostrado algunas dudas en las últimas semanas, pero debería volver a los triunfos ante un rival que baja mucho su rendimiento fuera de casa. En la Serie A, Torino ha ganado solo tres partidos como visitante en toda la temporada y ha recibido muchos goles en sus salidas.