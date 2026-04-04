El mercado de pases de junio de 2026 asoma como una verdadera batalla por uno de los nombres más codiciados del fútbol europeo con ADN sudamericano. River Plate, bajo la expresa petición de Eduardo ‘Chacho’ Coudet, ha puesto sus fichas en la jerarquía de Guillermo Maripán para blindar su defensa. El central de La Roja, que termina su vínculo con el Torino a fines de junio, es la pieza que el técnico millonario desea para comandar su proyecto. No obstante, el camino a Núñez no será sencillo: el defensor nacional tiene un “cartel” envidiable y maneja ofertas concretas de la MLS, Brasil, México e incluso de otros clubes de Europa.

A sus 31 años, Maripán vive un presente de élite. Galardonado como el mejor jugador del Torino en 2025 (Pallone Granata), el zaguero formado en la UC ha demostrado una vigencia absoluta en la Serie A, donde registra 24 apariciones esta temporada. Su tasación, que rondó los 5 millones de euros al llegar al cuadro italiano, hoy se justifica con un rendimiento que lo sitúa como uno de los centrales más completos del continente, desatando una puja donde River deberá apelar a la seducción deportiva para ganarle a los petrodólares del Norte y el poderío económico brasileño.

¿Qué posibilidades tiene River Plate de fichar a Guillermo Maripán?

Si bien el interés del ‘Chacho’ Coudet es real y ya existen conversaciones, el defensor nacional es hoy una de las “joyas” del mercado de agentes libres. Lo cierto es que Maripán no seguirá en el Torino y que su prioridad es un proyecto que le asegure competitividad. River cuenta con la ventaja de la vitrina y la cercanía con la Selección, pero compite contra presupuestos millonarios de la MLS, la Liga MX y el Brasileirao, además de sondeos desde otros clubes en Europa.

¿Cuál es el valor y el presente de Guillermo Maripán en Italia?

Maripán llegó al Torino precedido de una gran campaña en el Mónaco y una valoración cercana a los 5 millones de euros. En el calcio, su rendimiento no hizo más que crecer, convirtiéndose en capitán y referente defensivo. Su mezcla de experiencia internacional (60 partidos con Chile), poderío aéreo y liderazgo lo transforman en un “refuerzo” ideal para cualquier equipo que busque jerarquía inmediata, razón por la cual su futuro se define hoy entre los mercados más potentes del mundo.

¿Qué otros futbolistas chilenos han jugado en River Plate?

De concretarse el fichaje, Maripán se sumará a una prestigiosa lista de compatriotas que vistieron la banda sangre. El zaguero compartiría camarín con el consolidado Paulo Díaz y el joven portero Jeremías Martinet. En la historia reciente, destacan los pasos de Gonzalo Tapia (2025), Alexis Sánchez (2007-2008) y el máximo referente nacional en Núñez, Marcelo Salas, quien anotó 46 goles en sus dos ciclos por el club.

Aquí los nombres más destacados:

Marcelo Salas: 117 partidos, 46 goles (1996-98 / 2003-05).

117 partidos, 46 goles (1996-98 / 2003-05). Alexis Sánchez: 31 partidos, 4 goles (2007-08).

31 partidos, 4 goles (2007-08). Paulo Díaz: Defensor central (2019 – Actualidad).

Defensor central (2019 – Actualidad). Manuel Pellegrini: Director Técnico (2002-03).

En resumen

El Objetivo: Guillermo Maripán (31 años), actual defensa central del Torino de Italia y referente de La Roja .

(31 años), actual defensa central del de Italia y referente de . La Oportunidad: El chileno termina su contrato el 30 de junio de 2026 , lo que le permite llegar a River Plate como jugador libre .

El chileno termina su contrato el , lo que le permite llegar a River Plate como . El Aval: Eduardo ‘Chacho’ Coudet ya dio el visto bueno para su fichaje, buscando liderazgo y juego aéreo para la zaga millonaria.

ya dio el visto bueno para su fichaje, buscando liderazgo y juego aéreo para la zaga millonaria. El Presente: Maripán viene de ser elegido el mejor jugador del Torino en 2025 (Pallone Granata) y registra 24 partidos en la actual Serie A .

Maripán viene de ser elegido el mejor jugador del Torino en 2025 (Pallone Granata) y registra 24 partidos en la actual . Historial: De concretarse, se sumaría a la legión chilena en Núñez junto a Paulo Díaz, siguiendo los pasos de ídolos como Marcelo Salas y Alexis Sánchez.

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