Colo Colo vive un sábado cargado de señales potentes. Mientras prepara su viaje al Biobío para enfrentar a Deportes Concepción y defender el liderato exclusivo del Campeonato Nacional 2026, uno de sus nombres propios irrumpe con fuerza: Diego Ulloa.
El lateral izquierdo, consolidado como titular en 2026 y reciente debutante con la Selección Chilena en la fecha FIFA ante Cabo Verde, dejó en claro su ambición: quiere salir campeón con el Cacique. En paralelo, Fernando Ortiz recibe buenas noticias en el plantel y el Club Social y Deportivo Colo Colo se pronuncia tras la tragedia que enluta a Alianza Lima.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy sábado 4 de abril
EN RESUMEN
- Diego Ulloa apunta a ser campeón con Colo Colo en 2026.
- Debutó con la Selección Chilena y vuelve ante Deportes Concepción.
- Fernando Ortiz recupera piezas clave para la Liga de Primera.
- Colo Colo es líder exclusivo del campeonato.
- CSD Colo Colo envía mensaje tras tragedia en Alianza Lima.