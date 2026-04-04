Colo Colo vive un sábado cargado de señales potentes. Mientras prepara su viaje al Biobío para enfrentar a Deportes Concepción y defender el liderato exclusivo del Campeonato Nacional 2026, uno de sus nombres propios irrumpe con fuerza: Diego Ulloa.

El lateral izquierdo, consolidado como titular en 2026 y reciente debutante con la Selección Chilena en la fecha FIFA ante Cabo Verde, dejó en claro su ambición: quiere salir campeón con el Cacique. En paralelo, Fernando Ortiz recibe buenas noticias en el plantel y el Club Social y Deportivo Colo Colo se pronuncia tras la tragedia que enluta a Alianza Lima.

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