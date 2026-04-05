El Campeonato Nacional 2026 tiene este domingo uno de sus duelos más desiguales en el papel, pero más significativos en la práctica. Deportes Concepción recibe a Colo Colo en el Estadio Ester Roa con la urgencia de sumar sus primeros puntos en casa y sacudirse del último lugar de la tabla.

El Cacique, en tanto, llega como líder indiscutido con 15 puntos y cinco victorias en siete fechas: el mejor arranque de temporada entre todos los clubes. Para los Lilas es una final; para el Albo, una obligación de seguir ganando.

¿Quién transmite en vivo Deportes Concepción vs Colo Colo?

📺 TV: TNT Sports Premium

💻 Streaming: HBO MAX

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Concepción vs Colo Colo?

El partido entre Deportes Concepción y Colo Colo se disputará este domingo 5 de abril, a partir de las 15:30 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

🗓 Fecha: Domingo 5 de abril de 2026

Domingo 5 de abril de 2026 🕠 Hora: 15:30 horas

15:30 horas 🏟 Estadio: Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción

Árbitros del partido entre Deportes Concepción vs Colo Colo

Árbitro: Franco Jiménez Lazo

Franco Jiménez Lazo 1er asistente: Felipe Jara

2do asistente: Diego Gamboa

Cuarto árbitro: Francisco Gaggero

VAR: Fernando Vejar

AVAR: Aldo Gómez

¿Cómo llegan Deportes Concepción y Colo Colo al partido?

Deportes Concepción viene de caer 2-1 ante Coquimbo Unido en su último encuentro correspondiente a la Copa de la Liga, un resultado que profundiza la racha negativa el León de Collao. En el Campeonato Nacional 2026, el equipo penquista marcha último en la tabla con solo 4 puntos en siete fechas, con un registro de 1 victoria, 1 empate y 5 derrotas, habiendo recibido 12 goles y marcado solo 4.

Colo Colo, en tanto, llega en su mejor momento de la temporada. El Cacique de Jorge Almirón es el líder absoluto del Campeonato Nacional 2026 con 15 puntos en siete fechas, sacando tres puntos de ventaja a sus escoltas Universidad Católica y Deportes Limache. El Albo suma cinco victorias y viene de superar esta misma semana sus compromisos por Copa de la Liga y Copa Libertadores, lo que podría generar algunas rotaciones en el once.

Formación de Deportes Concepción

Nicolás Araya; Norman Rodríguez, Fausto Grillo, Cristián Suárez, Diego Carrasco; Nelson Sepúlveda, Aldrix Jara, Misael Dávila, Leonardo Valencia; Matías Cavalleri y Joaquín Larrivey. DT: Walter Lemma.

Formación de Colo Colo

Fernando de Paul; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Álvaro Madrid, Felipe Méndez, Diego Ulloa; Claudio Aquino; Maximiliano Romero. DT: Fernando Ortiz.

Minuto a minuto de Deportes Concepción vs Colo Colo