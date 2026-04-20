Además, Arturo Vidal criticó con todo el arbitraje y también el planteamiento defensivo defensivo (según su criterio) de Palestino. El King recibió tarjeta amarilla en este duelo y queda suspendido para el siguiente compromiso contra U de Concepción.
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Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.