Colo Colo perdió ante Palestino en el Monumental justo en la fecha de su aniversario 101 y perdió la punta del Campeonato Nacional 2026, aunque con un partido menos, situación que genera incomodidad en Macul.

Además, Arturo Vidal criticó con todo el arbitraje y también el planteamiento defensivo defensivo (según su criterio) de Palestino. El King recibió tarjeta amarilla en este duelo y queda suspendido para el siguiente compromiso contra U de Concepción.

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