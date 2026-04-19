Colo Colo tiene definida su formación para enfrentar a Palestino este domingo por la fecha 10 del Campeonato Nacional. El equipo de Fernando Ortiz llega con modificaciones en ofensiva en un contexto donde la tabla comienza a estrecharse en la parte alta del campeonato.

El cuadro albo se ubica segundo con 18 puntos, a dos del líder Deportes Limache, aunque con un partido pendiente, lo que mantiene abierta la pelea por el liderato.

El ajuste de Ortiz se concentra en la zona ofensiva, donde el técnico busca darle más presencia al equipo en el último tercio del campo.

Colo Colo ajusta su ataque para enfrentar a Palestino

La principal novedad está en ofensiva. Leandro Hernández y Lautaro Pastrán aparecen en la formación que se perfila como titular, lo que implica una modificación en esa zona en relación al último partido.

Claudio Aquino y Tomás Alarcón dejan su lugar en el once inicial. El movimiento apunta a darle otra dinámica al ataque que ha estado al debe: en 8 partidos solo han convertido 5 goles.

Formación de Colo Colo para el duelo en el Monumental

La formación que perfila Colo Colo es con Fernando De Paul en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas y Diego Ulloa por las bandas; Álvaro Madrid y Víctor Méndez en el mediocampo; y en ofensiva Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Desde la banca, Ortiz contará con alternativas en todas las líneas para el desarrollo del partido: Gabriel Maureira, Matías Fernández, Javier Méndez, Erick Wiemberg, Tomás Alarcón, Claudio Aquino, Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Javier Correa.

El Cacique recibirá a Palestino, que marcha 12° con 11 puntos, en un duelo que se jugará a las 18:30 horas y que además coincide con el aniversario 101 del club, agregando contexto a una jornada de alta carga simbólica en Macul.

Tabla de posiciones del Campeonato Nacional