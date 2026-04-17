Colo Colo continúa preparándose para su compromiso frente a Palestino, donde esperan hacerse fuertes de local en el día de su aniversario 101 para seguir en lo más alto del Campeonato Nacional 2026.

Para este duelo, Fernando Ortiz ya tendría definida su formación. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Joaquín Pieza, una pieza clave de la oncena, está con algunas molestias.

¿Qué pasó con Joaquín Sosa en Colo Colo?

Según reportó Dale Albo, Joaquín Sosa presenta una molestia en una de sus manos. Sin embargo, esto no le impedirá decir presente en el compromiso frente a Palestino.

El zaguero estuvo en el entrenamiento de este viernes, donde fue parte de la línea de tres que alista Ortiz, la cual completarán Jonathan Villagra y Arturo Vidal. Este último será el último hombre.

De todas formas, la práctica de este sábado será fundamental, puesto que el ‘Tano’ parará la oncena que finalmente saltará a la cancha del Estadio Monumental este domingo.

Colo Colo alista cambios para enfrentar a Palestino

El entrenador argentino prepara algunos cambios para recibir al Tino Tino este domingo. La principal novedad será la inclusión de Leandro Hernández y Lautaro Pastrán, quienes no fueron titulares en el último partido de Colo Colo.

De acuerdo a lo informado por Radio ADN, quienes saldrán de la formación serán Claudio Aquino y Tomás Alarcón, modificando una zona clave del equipo en un partido fundamental.

¿Cuál será la formación de Colo Colo vs Palestino?

De esta forma, Colo Colo saltará a la cancha David Arellano del Estadio Monumental con Fernando De Paul en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeison Rojas, Diego Ulloa, Álvaro Madrid y Víctor Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán en ataque.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Palestino?

Colo Colo vs Paletino juegan este domingo 19 de abril a las 18:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026. Este duelo marcará el regreso de los albos en el torneo luego que su partido por ante Coquimbo la jornada pasada fuera postergado producto de los compromisos internacionales de los piratas.