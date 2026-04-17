Colo Colo sale a la cancha este domingo con la presión a tope. No es un partido más: el Cacique celebra 101 años de historia en el Estadio Monumental y recibe a un Palestino que siempre asoma como un rival complejo. Tras el parón obligado por la suspensión del choque ante Coquimbo, había expectación por ver qué armaría Fernando Ortiz durante la semana. Y el “Tano” no se guardó nada.

La necesidad de espantar los fantasmas y mostrar un fútbol más convincente lo llevó a meter mano fuerte en el laboratorio de Macul. El técnico argentino decidió patear el tablero y mandar a la cancha una oncena totalmente inédita, entregándole la enorme responsabilidad de ser titulares a dos jugadores que venían sumando escasos minutos en el Campeonato Nacional.

¿Qué sorpresivos “tapados” irrumpen en la formación de Colo Colo vs Palestino?

Matías Fernández y Javier Méndez pasaron del fondo de la banca a ser la nueva apuesta de Fernando Ortiz en el bloque posterior. Resulta paradójico: la defensa ha sido lo más rescatable del Cacique en la campaña (solo cuatro goles en contra en ocho fechas), pero el DT quiere mayor sorpresa por las bandas y una salida mucho más limpia desde el fondo.

Por la derecha, Jeyson Rojas, que venía siendo el dueño absoluto de la franja, pierde la pulseada ante un Fernández que apenas suma 65 minutos en el torneo y que no terminaba de convencer desde su llegada. Pero el verdadero batacazo está en la cueva. El zaguero uruguayo Méndez va de arranque y sienta a Jonathan Villagra, uno de los puntos altos del equipo. Lo del charrúa es llamativo: apenas registra poco más de 20 minutos oficiales en toda la competición, entrando a “raspar” en los descuentos. Hoy, el DT le pasa las llaves de la defensa.

¿En qué posición jugará Arturo Vidal ante Palestino?

El cuerpo técnico vuelve al tradicional 4-3-3 y el “King” deja los inventos defensivos para instalarse como el gran titiritero del mediocampo albo. Según la información destapada por el diario El Mercurio, Arturo Vidal retoma su hábitat natural. Ya no lo veremos metido entre los centrales, sino que compartirá la zona de quite y distribución junto a Víctor Felipe Méndez y Álvaro Madrid.

La idea es morder bien arriba, monopolizar la pelota y alimentar a un tridente que todavía genera ronchas en la hinchada. Y ojo, que en delantera también hay novedades pesadas. Aunque Javier Correa ya tiene el alta médica y pide camiseta a gritos, el refuerzo estrella tendrá que seguir masticando rabia en la banca, dejándole el puesto de 9 a Maximiliano Romero.

¿Cuál es la formación titular de Colo Colo para este domingo?

Con una mezcla de jerarquía, urgencia y jugadores que se juegan la vida, la oncena del Cacique presenta cambios radicales. La decisión de sentar a titulares indiscutidos le deja un mensaje claro al plantel: en Macul nadie tiene el puesto comprado. Ortiz se la juega con un equipo que asume riesgos altísimos al poner desde el arranque a piezas que están evidentemente faltas de ritmo competitivo. A la espera del último pitazo en el entrenamiento sabatino, los once elegidos para el aniversario son:

Arquero: Fernando de Paul bajo los tres palos.

Fernando de Paul bajo los tres palos. Defensa: Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Diego Ulloa.

Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Diego Ulloa. Mediocampo: Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Álvaro Madrid.

Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Álvaro Madrid. Delantera: Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Leandro Hernández.

El choque contra los árabes dejará de ser una simple fiesta de cumpleaños para transformarse en un plebiscito directo al pizarrón de Ortiz. Si la jugada sale bien, será el estratega que le dio tiraje a dos jugadores sin rodaje; si tropieza en casa, las críticas por desarmar la única línea que venía funcionando en el equipo prometen ser lapidarias.