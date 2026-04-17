Noticias de Colo Colo hoy: árbitro con historial polémico ante Palestino, giro de Ortiz, juvenil en alerta y prueba total en el Monumental
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Carla Bernucci
La previa del Cacique se tensiona: la ANFP designó a un árbitro con historial polémico justo antes del duelo clave ante Palestino. A eso se suman decisiones tácticas de Ortiz y una prueba decisiva en el Monumental en plena celebración alba.
Colo Colo entra en un fin de semana que mezcla fiesta y presión. A días de cumplir 101 años, el equipo de Fernando Ortiz se prepara para recibir a Palestino con la misión de sostener el liderato del Campeonato Nacional, pero el foco ya no está solo en lo futbolístico. Hay señales que inquietan desde antes que ruede la pelota.
La designación arbitral reabrió un tema sensible en Macul, justo en un partido donde el contexto exige precisión total. A eso se suman movimientos tácticos, irrupciones juveniles y una prueba de alto impacto en seguridad. Todo ocurre al mismo tiempo, en un escenario que puede marcar el rumbo del Cacique en el torneo.
Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).