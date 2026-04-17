Colo Colo entra en un fin de semana que mezcla fiesta y presión. A días de cumplir 101 años, el equipo de Fernando Ortiz se prepara para recibir a Palestino con la misión de sostener el liderato del Campeonato Nacional, pero el foco ya no está solo en lo futbolístico. Hay señales que inquietan desde antes que ruede la pelota.

La designación arbitral reabrió un tema sensible en Macul, justo en un partido donde el contexto exige precisión total. A eso se suman movimientos tácticos, irrupciones juveniles y una prueba de alto impacto en seguridad. Todo ocurre al mismo tiempo, en un escenario que puede marcar el rumbo del Cacique en el torneo.