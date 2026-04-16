Colo Colo enfrentará un partido clave este fin de semana, puesto que recibirá a Palestino en el Estadio Monumental por la fecha 10 del Campeonato Nacional con el objetivo de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

El cruce ante los árabes coincide con el aniversario 101 del club, por lo que se espera una fiesta total en Macul. En el plantel son conscientes de ello y fue Víctor Felipe Méndez quien adelantó que quieren ganar para dar una alegría a la gente en esta fecha tan importante para el club.

¿Qué dijo Víctor Felipe Méndez sobre el aniversario de Colo Colo?

Esta jornada el mediocampista del Cacique conversó con los medios de comunicación, donde abordó el vital compromiso de este domingo 19 de abril frente a Palestino.

“Sabemos que el día domingo es una fecha importantísima para el club y toda su gente”, comenzó diciendo el volante en conferencia de prensa.

“Los jugadores y el cuerpo técnico estamos enfocados en ganar, que es lo más importante, poder darle esa alegría a la gente que se lo merece. Es una fecha importante para el club y trataremos de dejar los tres puntos”, agregó.

¿Por qué Víctor Méndez decidió jugar por Colo Colo?

Por otro lado, Méndez se refirió a su presente en Colo Colo y reveló la verdad sobre su arribo al Estadio Monumental. “En mi carrera este último tiempo ha sido un plus. La gente nos acompaña al lado que vamos y sentir el cariño es increíble”, indicó.

“Este último tiempo me he sentido bastante bien. Estoy hace un tiempo trabajando tanto la parte mental como la parte física. Creo que es muy importante trabajar en cancha, pero también afuera de ella”, añadió.

Por último, Méndez reconoció que “me he sentido muy feliz. Esta vuelta a Chile y tomar la decisión de venir a este gran club es porque también podía estar cerca de mi familia, de mi gente. Pero creo que a cualquier jugador le motiva venir a Colo Colo, que es el equipo más grande de Chile”.

¿ Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega contra Palestino este domingo 19 de abril a las 18:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026.