Mientras el Estadio Monumental se llenaba de flashes y el inconfundible olor a “auto nuevo”, una de las voces más autorizadas de la historia alba decidió poner una cuota de realismo. La entrega de modernos vehículos Jetour a los planteles de Colo Colo fue recibida con sonrisas, pero Claudio Borghi no se dejó encandilar. El “Bichi” alzó la voz para advertir sobre el impacto psicológico que estos lujos pueden tener en los canteranos que aún no se consolidan. Su mensaje fue directo a la yugular del conformismo: en el fútbol, las llaves de un auto de gama alta no significan nada si no se tiene la ambición de seguir ganando en el pasto.

¿Qué dijo Claudio Borghi sobre los autos de regalo en Colo Colo?

A través de las pantallas de Picado TV, el “Bichi” marcó distancia del ambiente festivo para enfocarse en los juveniles como Leandro Hernández o Francisco Marchant. Para el ex DT de la Roja, estas prácticas pueden confundir a quienes recién dan sus primeros pasos. “Cuando un juvenil todavía no ha hecho mucho y recibe un auto, algunos pueden decir ‘ya está, he logrado cosas’”, argumentó Borghi, subrayando que el mensaje de éxito material llega mucho antes que la madurez deportiva.

El ídolo albo usó su propio pasado en Argentina para desmitificar la opulencia actual: “A los 20 años yo no tenía auto… A los 20 años yo era campeón del mundo y no tenía auto, aunque no me quiero hacer el pobrecito”. Según explicó, en su época las metas eran otras y mucho más complejas de alcanzar: “Tenía otras prioridades, como una casa, un departamento… en otros tiempos era muy difícil”.

Modelos y precios de los autos Jetour entregados al plantel de Colo Colo

El convenio con la marca automotriz, que ya suma tres años en Macul, incluyó por primera vez al equipo femenino en la entrega de vehículos. Los modelos entregados son de alta gama y su valor en el mercado chileno explica la preocupación de Borghi por el “mareo” de los más jóvenes:

Jetour T1 PHEV: Se trata de un SUV híbrido enchufable, el más costoso del acuerdo, con un valor de $26.990.000 .

Se trata de un SUV híbrido enchufable, el más costoso del acuerdo, con un valor de . Jetour X90 Plus: Un SUV turbo con capacidad para siete pasajeros, cuyo precio alcanza los $22.990.000.

La advertencia de Borghi a los juveniles del Cacique

La conclusión del tetracampeón fue lapidaria respecto a la formación de las “joyas” de la cantera. “Hay que tener mucho cuidado con estas regalías para los jóvenes, pueden pensar que está todo logrado y aún no han comenzado”, sentenció Claudio Borghi. Para el ex volante creativo, el peligro radica en que el confort eclipse la necesidad de esforzarse, dejando una tarea pendiente para la dirigencia sobre cómo gestionar estos beneficios comerciales sin dañar la mentalidad competitiva del plantel.

El “tiron de orejas” de Borghi resuena en un Monumental donde los motores ya están en marcha. ¿Podrán los juveniles del Cacique entender que el SUV es solo un accesorio y no la meta final? Mientras el “Bichi” apela a la vieja escuela del hambre y la casa propia, la nueva generación ya conduce vehículos de 26 millones de pesos. El tiempo dirá si estas regalías son un premio al esfuerzo o el primer paso hacia una zona de confort que el fútbol de élite no perdona.