El pasado martes el directorio de la ANFP designó a sus cuatro representantes en el Consejo de la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), el cual quedó integrado por Aníbal Mosa (Colo Colo), Cecilia Pérez (U de Chile), Jorge Uauy (Palestino) y Cristian Ogalde (Magallanes).

Esta situación generó revuelo al interior de Blanco y Negro, puesto que la participación de su presidente no cayó bien en la concesionaria. Esto porque los directores de la sociedad anónima desconocían los planes de Mosa.

¿Qué pasó en Blanco y Negro tras la llegada de Mosa a la Federación?

De acuerdo a la información de Radio ADN, la llegada de Aníbal Mosa no cayó bien en el directorio de Blanco y Negro, puesto que desconocían las intenciones del presidente de la concesionaria y se enteraron de la noticia por la prensa.

El citado medio detalló que el empresario no planteó esta situación en el último directorio, lo que provocó la molestia del resto de la dirigencia, especialmente del bloque opositor de Vial-Ruiz Tagle.

Sin embargo, la citada fuente apuntó que cercanos a Aníbal Mosa aseguran que avisó vía correo electrónico a los miembros del directorio de la sociedad anónima para comunicarles sobre su postulación como consejero de la Federación de Fútbol de Chile.

La molestia contra Mosa se produce en un momento clave de la concesionaria, puesto que el próximo 29 de abril se llevará a cabo una nueva Junta Ordinaria de Accionistas, donde se decidirá la nueva directiva de Blanco y Negro.

¿Cuál será la labor de Aníbal Mosa en la Federación de Fútbol de Chile?

Aníbal Mosa y el resto de representantes de la ANFP tendrán la labor de definir la nueva estructura de la Federación de Fútbol de Chile luego que se aprobara la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.

El mandamás de Blanco y Negro asumirá un papel clave en el proceso de transición hasta la separación definitiva de la ANFP y la Federación.

¿Cuándo juega Colo Colo?

En lo deportivo, Colo Colo está enfocado en su próximo desafío en el Campeonato Nacional, el cual está previsto para este domingo 19 de abril a las 18:30 horas frente a Palestino en el Estadio Monumental.