U Católica logró un triunfazo ante Cruzeiro por 2-1 en Belo Horizonte por la Copa Libertadores 2026, aumentando a tres victorias en Brasil, acercándose a Colo Colo que es el equipo chileno que más veces ha triunfado en ese país en partidos oficiales.

Los Cruzados rompieron, además, una mala racha de cinco derrotas consecutivas en el país de la samba. Ahora se impuso y sumó tres puntos que los meten en carrera para clasificar a los octavos de final del torneo de clubes más importante de América, en el que aún tiene cuatro partidos por delante.

Los 3 triunfos históricos de U Católica en Brasil

Flamengo 1-3 U Católica por la Copa Libertadores 2002: La UC quedó en desventaja en el primer tiempo con un gol de Felipe Melo, pero revirtió en el complemento gracias a Miguel Ramírez, Arturo Norambuena y Milovan Mirosevic.

Gremio 1-2 U Católica por la Copa Libertadores 2011: Lucas Pratto se matriculó con un doblete en La Franja, mientras que el descuento de los brasileños fue de Douglas.

Cruzeiro 1-2 U Católica por la Copa Libertadores 2026: Justo Giani y Jimmy Martínez, en los descuentos, marcaron para Los Cruzados y Matheus Pereira convirtió para los de Belo Horizonte.

U Católica iguala a U de Chile y Palestino: queda a uno de Colo Colo

U Católica empareja la estadística de U de Chile (Flamengo x2 y Vasco da Gama) y Palestino (Flamengo, Cuiabá y Cruzeiro), los que acumulan tres victorias en Brasil entre Copa Libertadores y Sudamericana.

El que más ha ganado en tierras brasileñas en Colo Colo, con cuatro ocasiones a lo largo de su historia y todas en la Libertadores (Botafogo en 1973, Sao Paulo en 1987, Palmeiras en 2009 y Fortaleza en 2022).

Además, esta semana es la segunda victoria que consigue un elenco nacional en Brasil, dado que Audax Italiano se impuso por 2-1 a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026.