Colo Colo atraviesa un gran momento futbolístico. Los albos, que tuvieron un irregular inicio de temporada, encontraron el camino y hoy son líderes tanto del Campeonato Nacional como de su grupo en la Copa de la Liga.

Quien tuvo palabras para el presente del equipo fue Fernando De Paul, quien se refirió a los objetivos del equipo y envió un claro mensaje a los rivales del Cacique: quieren ser campeones de las tres competencias que disputan este 2026.

¿Qué dijo Fernando De Paul sobre el presente de Colo Colo?

El portero atendió a los medios de comunicación en un punto de prensa, donde entre otras cosas, señaló que “antes que arranque el campeonato, Colo Colo tiene que pelearlo y ganarlo. No porque ahora hemos conseguido resultados buenos nos van a dar por candidatos”.

“Nosotros la exigencia que tenemos a principio de año es pelear los tres torneos que tenemos que jugar y ganarlos”, agregó, reconociendo la obligación de levantar un título esta temporada.

“Hoy estamos en una buena posición en el campeonato, falta muchísimo. Tenemos muchas cosas que mejorar. Nosotros tenemos bien claros los objetivos”, sentenció.

¿Cómo está Colo Colo en el Campeonato Nacional?

Colo Colo es el líder absoluto del Campeonato Nacional 2026 pese a tener un partido menos. Los albos no jugaron el fin de semana pasado debido a la postergación de su duelo frente a Coquimbo Unido, sin embargo, a pesar de aquello nadie logró superarlos en la tabla de posiciones.

El equipo que dirige Fernando Ortiz está en lo más alto de la tabla de posiciones con 18 puntos, uno más que sus más cercanos perseguidores, Deportes Limache y la U Católica.

Sin embargo, de vencer en su duelo pendiente frente a los piratas, podría extender a cuatro unidades su distancia en la parte alta de la clasificación.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a jugar en el Campeonato Nacional este domingo 19 de abril a las 18:30 horas cuando reciba a Palestino en el Campeonato Nacional. El partido corresponde a la fecha 10 del torneo y los albos buscarán seguir en la cima de la tabla.