Roberto Tobar llamó este lunes a Cristián Galaz y Piero Maza tras la polémica en el triunfo 1-0 de Ñublense sobre Universidad de Chile en Chillán, marcada por el planchazo de Jovanny Campusano a Javier Altamirano a los 33 minutos. La decisión de no cobrar falta ni revisar en el VAR derivó en medidas concretas: no habrá sanción formal, pero ambos árbitros no dirigirán como principales en la próxima fecha.

El contacto se produjo mientras los jueces regresaban a Santiago y respondió a la controversia que dejó la acción sobre Altamirano. Ni Galaz ni la cabina del VAR consideraron que la jugada ameritara revisión, lo que abrió cuestionamientos inmediatos desde el entorno azul por los criterios aplicados.

Tobar respalda el fallo y ajusta designaciones tras la polémica de la U

La Comisión de Árbitros revisó la jugada y optó por respaldar la interpretación del equipo arbitral, alineándola con lineamientos internacionales. Según ese análisis, la acción corresponde a una jugada propia del juego, sin elementos suficientes para sancionar infracción o expulsión.

Pese a ese respaldo, Tobar decidió introducir un ajuste en las designaciones. Galaz y Maza no serán árbitros principales en la próxima jornada y es probable que cumplan funciones como cuartos jueces. De acuerdo a información de El Deportivo, incluso se evaluó no asignar el VAR a Maza en este partido, considerando que atravesaba una semana compleja tras quedar fuera de la nómina para el Mundial, aunque el propio árbitro aseguró estar en condiciones de asumir.

Universidad de Chile eleva reclamo y cuestiona criterios arbitrales

La reacción en la U fue inmediata. Azul Azul resolvió presentar una queja formal ante la ANFP, apuntando a diferencias en la aplicación de criterios disciplinarios y a una seguidilla de decisiones que, a su juicio, han condicionado partidos.

Desde el cuerpo técnico, Fernando Gago evitó profundizar, aunque confirmó lo que vio en cancha: “Nunca me gusta opinar de los árbitros, trato de no hablar. Lo que sí vi, que la jugada de Javier estaba muy cerca, y la verdad que vi un pisotón, no sé si era para tarjeta amarilla o para tarjeta roja, pero sí vi una falta”.

En paralelo, la Comisión de Árbitros continúa revisando este tipo de acciones en instancias de capacitación, en un escenario donde incluso reconocen diferencias de criterio en jugadas similares de temporadas anteriores.