La polémica se apoderó del Nelson Oyarzún Arenas durante la victoria por 1-0 de Ñublense sobre la U de Chile. Esto porque durante el primer tiempo entre ambos elencos, una fuerte infracción desató los reclamos de los azules e hizo estallar las redes sociales.

Pasada la media hora de juego, el jugador local Jovany Campusano cometió una violencia falta contra Javier Altamirano y los universitarios pidieron la expulsión. Sin embargo, el árbitro Cristian Galaz ni siquiera amonestó al infractor y el VAR tampoco lo llamó para revisar la jugada.

¿Era roja para Campusano en el Ñublense vs U de Chile?

En el minuto 32 del primer tiempo en el que Ñublense y la U de Chile igualaron sin goles por la fecha 9 del Campeonato Nacional la polémica se instaló en el partido.

Esto porque Jovany Campusano y Javier Altamirano fueron a disputar una pelota y el jugador de los diablos rojos cometió una durísima infracción contra el volante del Romántico Viajero.

Campusano despejó el balón, pero se llevó puesto al mediocampista y le propinó un fuerte planchazo en su pierna derecha. Esto desató los reclamos de la U, donde tanto los jugadores de campo como los que estaban en la banca de suplentes pidieron la expulsión.

Sin embargo, el árbitro Cristian Galaz desestimó el cobro y el VAR compartió su decisión, por lo que ni siquiera lo llamó para advertir una posible sanción contra el jugador chillanejo.

😬⚽🇨🇱 GENTE: ¿Van al VAR para revisar la jugada o mantienen la decisión del juez de seguir con el encuentro sin sanción?#LaU #MatchdayDomingo #LigaDePrimeraMercadoLibre pic.twitter.com/0CD4IKxgKV — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 12, 2026

¿Qué dijeron los hinchas de la U de Chile tras la polémica?

La polémica también desató la molestia de los hinchas de la U de Chile, los cuales se manifestaron a través de las redes sociales en contra de la decisión del juez Cristian Galaz.

“Cómo chu… no va a existir un solo árbitro decente”, “A la U se la han cagado ya en 3 partidos”, “Después lloran porque no los llaman para el Mundial. Son una vergüenza”, fueron algunos de los descargos de los fanáticos azules.