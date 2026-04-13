Universidad de Chile atraviesa un clima de alta tensión tras la derrota 1-0 ante Ñublense, marcada por la fuerte infracción de Jovany Campusano sobre Javier Altamirano que no recibió sanción. A pesar de la dureza de la entrada a los 33 minutos, el juez Cristián Galaz no cobró falta y el VAR, a cargo de Piero Maza, no llamó a revisión.

Tras el encuentro, el mediocampista azul expresó su frustración en zona mixta cuestionando la seguridad de los jugadores. Ante estos hechos, la dirigencia de Azul Azul confirmó que presentará una queja formal ante la Comisión de Árbitros dirigida por Roberto Tobar, solicitando una revisión de los procedimientos y acusando disparidad en los criterios aplicados durante la fecha.

¿Qué le pasó a Javier Altamirano en el partido de la U de Chile vs Ñublense?

Javier Altamirano sufrió una violenta infracción por parte de Jovany Campusano que no fue sancionada por el árbitro ni revisada por el VAR en Chillán. La jugada ocurrió en el primer tiempo, cuando el lateral local impactó al volante azul justo después de despejar el balón, dejándolo en el suelo para recibir atención médica.

El seleccionado nacional manifestó su molestia por la falta de castigo:

La crítica al VAR: “En esta patada que me pegaron no hubo ni revisión del VAR y uno queda con esa sensación de por qué no van si la patada fue clara”, declaró el jugador.

“En esta patada que me pegaron no hubo ni revisión del VAR y uno queda con esa sensación de por qué no van si la patada fue clara”, declaró el jugador. El reclamo por seguridad: “¿Qué están esperando? ¿Qué uno salga lesionado?”, arremetió Altamirano en zona mixta.

“¿Qué están esperando? ¿Qué uno salga lesionado?”, arremetió Altamirano en zona mixta. La sanción disciplinaria: El volante terminó amonestado con tarjeta amarilla minutos después por una jugada que el juez interpretó como intento de agresión.

¿Por qué la U de Chile presentará una queja formal contra Roberto Tobar?

Universidad de Chile enviará una carta a la Comisión de Árbitros presidida por Roberto Tobar para expresar su descontento por la secuencia de fallos arbitrales. Según información de El Deportivo, en la dirigencia de Azul Azul sostienen que existen errores que condicionan los partidos y acusan una falta de igualdad en los criterios disciplinarios.

Desde el club indicaron que:

Se enviará una queja formal: La carta irá dirigida directamente a la jefatura de los jueces del fútbol chileno. Exigen revisión de procedimientos: El reclamo busca dejar constancia de la molestia por la jugada de Altamirano y otros cobros previos. Antecedentes: El club ya había sostenido reuniones con Tobar en febrero por situaciones similares, pero consideran que los criterios siguen siendo dispares.

¿Cómo quedó la U de Chile en la tabla de posiciones hoy?

Universidad de Chile cayó al séptimo lugar de la tabla de posiciones tras perder ante Ñublense, quedando fuera de la zona de clasificación a copas internacionales. El gol de Diego Céspedes en el minuto 92 selló la derrota azul en Chillán.

Con la queja formal en proceso y el equipo relegado en la tabla, la U debe enfocarse en lo deportivo para visitar a Everton en Viña del Mar. Sin embargo, la resolución de este reclamo ante la ANFP marcará la pauta de la relación entre el club y el arbitraje chileno en las próximas fechas. El testimonio de Javier Altamirano deja abierta una interrogante sobre el criterio de los jueces que hoy tiene a la dirigencia azul exigiendo explicaciones inmediatas a Roberto Tobar.