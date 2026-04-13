Colo Colo es líder de la Liga de Primera y del Grupo A de la Copa de la Liga bajo la conducción de Fernando Ortiz. El equipo suma resultados que lo sostienen en la cima, aunque en paralelo aparece una deuda pendiente que empieza a instalarse como foco de análisis en su proceso.

El cuadro albo ha logrado estabilidad en las últimas semanas, incluso sin un juego dominante. Esa regularidad le permitió afirmarse en ambas competencias y bajar la presión que rodeaba al técnico argentino, quien recibió cuestionamientos en el inicio de su ciclo y hoy trabaja con mayor respaldo interno.

La deuda de Fernando Ortiz en Colo Colo que sigue abierta

El tema se instaló tras las declaraciones de Iván Zamorano en conversación con El Deportivo de La Tercera, donde apuntó directamente a los clásicos. “Es una deuda que tiene el Tano. La puede saldar, a lo mejor, siendo campeón. O tratando de llevar a Colo Colo a lo más alto“, sostuvo.

La observación apunta a la capacidad de responder en instancias determinantes. Más allá de los resultados que hoy lo tienen como líder, ese tipo de partidos aparece como el parámetro que puede definir la evaluación final del trabajo de Ortiz en el club.

Fernando Ortiz en Colo Colo y el impacto del camarín

Otro elemento que incide en el presente del equipo es la relación del técnico con referentes como Arturo Vidal, pero también con los futbolistas más jóvenes que han ido encontrando su espacio en el plantel.

“Eso forma parte de lo que ha realizado el Tano este año. Hace tiempo que no se veía un técnico que les diera tantas oportunidades a los jóvenes. Pueden ser 15 minutos, 20 minutos o que sean titulares. En Colo Colo no se había visto. Generalmente traen muchos extranjeros y coartan la posibilidad de esos jugadores jóvenes”, cerró Iván Zamorano.