Colo Colo comienza una semana distinta. El Cacique se prepara para celebrar sus 101 años el próximo 19 de abril y lo hace instalado en la cima del Campeonato Nacional, con un plantel que responde bajo la conducción de Fernando Ortiz y con decisiones estructurales que pueden marcar el futuro inmediato del club. Mientras los resultados sostienen el presente deportivo, la dirigencia mueve piezas clave pensando en 2026 y más allá.

El nuevo Estadio Monumental deja de ser un anuncio simbólico para transformarse en un proyecto con impacto continental, la ANFP ya fijó el estreno del Popular en la Copa Chile y el mercado de fichajes 2026 empieza a sentirse dentro del plantel con competencia real por puestos. Entre ambición estructural, calendario definido y presión interna, las últimas noticias de Colo Colo muestran a un club que compite arriba y planifica a largo plazo.

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