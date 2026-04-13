Noticias de Colo Colo hoy lunes 13 de abril: nuevo Estadio Monumental de 60 mil entra a ranking continental, debut en Copa Chile y presión interna en el plantel 2026
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Carla Bernucci
Colo Colo inicia la semana de su aniversario 101 como líder de la Liga de Primera, mientras el nuevo Estadio Monumental proyecta 60 mil espectadores, la Copa Chile fija su debut y el plantel vive competencia interna en pleno mercado de fichajes 2026.
Colo Colo comienza una semana distinta. El Cacique se prepara para celebrar sus 101 años el próximo 19 de abril y lo hace instalado en la cima del Campeonato Nacional, con un plantel que responde bajo la conducción de Fernando Ortiz y con decisiones estructurales que pueden marcar el futuro inmediato del club. Mientras los resultados sostienen el presente deportivo, la dirigencia mueve piezas clave pensando en 2026 y más allá.
El nuevo Estadio Monumental deja de ser un anuncio simbólico para transformarse en un proyecto con impacto continental, la ANFP ya fijó el estreno del Popular en la Copa Chile y el mercado de fichajes 2026 empieza a sentirse dentro del plantel con competencia real por puestos. Entre ambición estructural, calendario definido y presión interna, las últimas noticias de Colo Colo muestran a un club que compite arriba y planifica a largo plazo.
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Periodista y editora de Deportes con experiencia en medios digitales líderes como GOAL, DAZN y Footballco. Especialista en periodismo deportivo digital, con trayectoria en radio y prensa escrita. Ganadora del Premio al Desarrollo Profesional del Círculo de Periodistas Deportivos de Chile (2023).