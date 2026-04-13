Diego Ulloa firmó la renovación de su contrato con Colo Colo cuando retornó de su préstamo en Unión La Calera a fines de 2025 y su vínculo con el Cacique se extiende ahora hasta diciembre de 2027, con una opción adicional de alargarlo hasta 2028 según la cantidad de partidos que dispute, según confirmó el periodista Cristian Alvarado en Radio ADN.

La noticia llega en el mejor momento del lateral izquierdo de 22 años: es titular inamovible en el cuadro de Fernando Ortiz, disputó ocho partidos y 649 minutos en la temporada 2026 y ya tiene en el bolsillo su primera convocatoria a la Selección Chilena.

Hace apenas días, versiones instalaban una preocupación real en Macul: que Ulloa podría negociar como jugador libre desde julio. La renovación, concretada en silencio, despejó todas las dudas.

¿Quién es Diego Ulloa y cómo llegó a ser titular en Colo Colo?

Ulloa es canterano del Cacique y llegó a la titularidad por la puerta de atrás. Pasó por tres préstamos —Barnechea, Deportes La Serena y Unión La Calera— antes de convencer a Fernando Ortiz de que era el lateral izquierdo que el equipo necesitaba. En 2026 le arrebató el puesto a Erick Wiemberg y no lo ha soltado más.redgol+3

Su primera convocatoria a La Roja llegó en marzo, llamado por Nicolás Córdova para el FIFA Series 2026 ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, y el jugador reconoció que lloró cuando se enteró: “Era imposible no llorar”, declaró.

¿Hasta cuándo tiene contrato Diego Ulloa con Colo Colo?

El contrato vigente lo vincula al Cacique hasta diciembre de 2027. La renovación se negoció al momento de su regreso desde La Calera e incluyó una mejora en sus condiciones económicas como reconocimiento a su crecimiento. Además, el acuerdo contempla una opción de extensión hasta 2028 si Ulloa cumple un determinado umbral de partidos disputados.

En Blanco y Negro aplicaron el mismo criterio que con otros canteranos: renovar antes de que la situación contractual se complique.

¿Qué números tiene Diego Ulloa en Colo Colo esta temporada 2026?

Los registros hablan por sí solos. En el Campeonato Nacional 2026 ha jugado 7 de 8 fechas con 559 minutos, sumando además participación en la Copa de la Liga para totalizar 8 partidos y 649 minutos en la temporada.