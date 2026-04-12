Colo Colo festeja en lo deportivo: la derrota de Limache ante Palestino permitió que el Cacique siga como líder del Campeonato Nacional 2026 pese a no jugar este fin de semana, por lo que se asegura la cima del torneo por, al menos, siete días más.

No obstante, las malas noticias para el club vienen desde afuera, ya que la Garra Blanca amenazó con impedir que se juegue el duelo ante el mencionado Palestino el próximo domingo a las 18:30 horas en el Monumental, lo que coincide con la celebración de los 101 años de la institución.