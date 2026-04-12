No obstante, las malas noticias para el club vienen desde afuera, ya que la Garra Blanca amenazó con impedir que se juegue el duelo ante el mencionado Palestino el próximo domingo a las 18:30 horas en el Monumental, lo que coincide con la celebración de los 101 años de la institución.
Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.