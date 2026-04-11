Palestino consiguió una victoria clave en el Campeonato Nacional 2026. Los árabes derrotaron por la cuenta mínima a Deportes Limache y tomaron un importante respiro en la parte baja de la tabla de posiciones.
Con esta victoria, el Tino Tino dejó la antepenúltima ubicación y escaló hasta el undécimo lugar con 11 puntos. Por su parte, los tomateros desperdiciaron la opción de quedar como líderes y se mantuvieron en el segundo puesto con 17 unidades.
El gol de Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2026
El duelo entre Palestino y Limache tuvo poca acción en la primera etapa, puesto que ninguno de los dos equipos registró tiros al arco en los primeros 45 minutos. Esto cambió rápidamente en el complemento, puesto que la visita se puso en ventaja a los 48′ con un gol de Gonzalo Sosa, el cual finalmente fue anulado por una posición de adelanto. Algo similar pasó minutos más tarde, cuando Yerko González superó al portero Sebastián Pérez, pero el tanto también fue anulado.
En los peores momentos de los locales una jugada lo cambió todo: una mano en el área tomatera y el árbitro, con ayuda del VAR, sancionó la pena máxima para el Tino Tino. El encargado de patearlo fue Nelson Da Silva, quien cambió el penal por gol, aunque con algunas complicaciones, puesto que el delantero celebró sacándose la camiseta y recibió la segunda tarjeta amarilla, por lo que dejó a su equipo con un hombre menos.
Pese a ello, la escuadra dirigida por Cristián ‘la Nona’ Muñoz resistió y pudo sostener el resultado para quedarse con unos tres puntos fundamentales, los cuales le permitieron escapar de la parte baja de la tabla de posiciones.
🇵🇸⚽😅 Héroe hasta que…— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 12, 2026
Nelson Da Silva tuvo la oportunidad de marcar y la tomó con el penal, pero en la celebración se sacó la camiseta y sumó una amarilla.
¿El problema? El atacante ya contaba con una tarjeta, provocando su expulsión por acumulación en este… pic.twitter.com/gGJs8nDAQs
Estadísticas de Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2026
- Nelson Da Silva 63′
- Nelson Da Silva 12′
- Cesar Munder 68′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Perez
Espinoza
Roco
Zuniga
Garguez
Meza
Gallegos
Montes
Da
Silva
Munder
Araya
- Entrenador
-
0Cristian Munoz
- Suplentes
-
1Sebastian Salas
-
4Antonio Ceza
-
7Bryan Carrasco
-
9Ronnie Fernandez
-
16Jose Bizama
-
20Gonzalo Tapia
-
23Jason Leon
-
24Dilan Salgado
-
30Ian Alegria
Gonzalez
Flores
Alfonzo
Aguirre
Meneses
Martinez
Gonzalez
Pinares
Montecinos
Sosa
Castro
- Entrenador
-
0Victor Rivero
- Suplentes
-
1Matias Borquez
-
3Benjamin Molina
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6César Fuentes
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7Carlos Morales
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11Facundo Marin
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15Vicente Alvarez
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21Flavio Moya
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25Misael Llanten
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26Marcos Arturia
¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Limache?
Palestino volverá a ver acción este martes 14 de abril cuando reciba a Montevideo City Torque por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Municipal de La Cisterna. Posteriormente, visitará a Colo Colo el domingo 19 de abril desde las 18:30 horas por la fecha 10 del Campeonato Nacional.
Limache, por su parte, recibirá a Universidad de Concepción en el partido que abrirá la próxima jornada. El cruce está programado para el viernes 17 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.