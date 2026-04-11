Palestino consiguió una victoria clave en el Campeonato Nacional 2026. Los árabes derrotaron por la cuenta mínima a Deportes Limache y tomaron un importante respiro en la parte baja de la tabla de posiciones.

Con esta victoria, el Tino Tino dejó la antepenúltima ubicación y escaló hasta el undécimo lugar con 11 puntos. Por su parte, los tomateros desperdiciaron la opción de quedar como líderes y se mantuvieron en el segundo puesto con 17 unidades.

El gol de Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

El duelo entre Palestino y Limache tuvo poca acción en la primera etapa, puesto que ninguno de los dos equipos registró tiros al arco en los primeros 45 minutos. Esto cambió rápidamente en el complemento, puesto que la visita se puso en ventaja a los 48′ con un gol de Gonzalo Sosa, el cual finalmente fue anulado por una posición de adelanto. Algo similar pasó minutos más tarde, cuando Yerko González superó al portero Sebastián Pérez, pero el tanto también fue anulado.

En los peores momentos de los locales una jugada lo cambió todo: una mano en el área tomatera y el árbitro, con ayuda del VAR, sancionó la pena máxima para el Tino Tino. El encargado de patearlo fue Nelson Da Silva, quien cambió el penal por gol, aunque con algunas complicaciones, puesto que el delantero celebró sacándose la camiseta y recibió la segunda tarjeta amarilla, por lo que dejó a su equipo con un hombre menos.

Pese a ello, la escuadra dirigida por Cristián ‘la Nona’ Muñoz resistió y pudo sostener el resultado para quedarse con unos tres puntos fundamentales, los cuales le permitieron escapar de la parte baja de la tabla de posiciones.

🇵🇸⚽😅 Héroe hasta que…



Nelson Da Silva tuvo la oportunidad de marcar y la tomó con el penal, pero en la celebración se sacó la camiseta y sumó una amarilla.



¿El problema? El atacante ya contaba con una tarjeta, provocando su expulsión por acumulación en este… pic.twitter.com/gGJs8nDAQs — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 12, 2026

Estadísticas de Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 9 Palestino 1 0 Segunda parte Deportes Limache Nelson Da Silva 63′ Nelson Da Silva 12′

Cesar Munder 68′ Summary

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Match Stats

Team Stats 69 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Marcos Arturia 69 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Cesar Pinares 69 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Carlos Morales 69 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Axel Alfonzo 69 ‘ Deportes Limache Sustitución entra : Vicente Alvarez 69 ‘ Deportes Limache Sustitución sale : Joaquin Montecinos 69 ‘ Palestino Sustitución entra : Ronnie Fernandez 69 ‘ Palestino Sustitución sale : Sebastian Gallegos 69 ‘ Palestino Sustitución entra : Jason Leon 69 ‘ Palestino Sustitución sale : Martin Araya 68 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Cesar Munder 64 ‘ Palestino 2da Tarjeta amarilla : Nelson Da Silva 63 ‘ Palestino Penalti : Nelson Da Silva 12 ‘ Palestino Tarjeta amarilla : Nelson Da Silva Amonestación para Nelson Da Silva. El árbitro da inicio al encuentro. Palestino Palestino 4-4-2 25 Sebastian

Perez 2 Vicente

Espinoza 3 Enzo

Roco 28 Dilan

Zuniga 29 Ian

Garguez 8 Nicolas

Meza 18 Sebastian

Gallegos 15 Francisco

Montes 19 Nelson

Da

Silva 27 Cesar

Munder 21 Martin

Araya Entrenador

0 Cristian Munoz

Suplentes

1 Sebastian Salas



4 Antonio Ceza



7 Bryan Carrasco



9 Ronnie Fernandez



16 Jose Bizama



20 Gonzalo Tapia



23 Jason Leon



24 Dilan Salgado



30 Ian Alegria

Deportes Limache Deportes Limache 3-4-3 17 Claudio

Gonzalez 4 Marcelo

Flores 5 Axel

Alfonzo 2 Augusto

Aguirre 16 Jean

Meneses 27 Ramon

Martinez 23 Yerko

Gonzalez 10 Cesar

Pinares 8 Joaquin

Montecinos 9 Gonzalo

Sosa 19 Daniel

Castro Entrenador

0 Victor Rivero

Suplentes

1 Matias Borquez



3 Benjamin Molina



6 César Fuentes



7 Carlos Morales



11 Facundo Marin



15 Vicente Alvarez



21 Flavio Moya



25 Misael Llanten



26 Marcos Arturia

6 Faltas Cometidas 5 2 Fuera de Juego 2 41 Posesión de Balón 59 1 Tarjetas Amarillas 0 4 Tiros Fuera 3 1 Tiros a Puerta 1 4 Corners 1 1 Tarjetas Rojas 0 6 Saques de Portería 5 1 Penaltis 0 6 Tiros Libres 8 1 Paradas 0 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 3 2 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 0 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 2 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 0 3 Corners 1ª Mitad 1 1 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 3 Faltas Cometidas 1ª Mitad 2 3 Faltas Cometidas 2ª Mitad 2 Last Confrontations DEP 1 – 2 PAL 03/11/2025 PAL 1 – 0 DEP 18/05/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Limache?

Palestino volverá a ver acción este martes 14 de abril cuando reciba a Montevideo City Torque por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Municipal de La Cisterna. Posteriormente, visitará a Colo Colo el domingo 19 de abril desde las 18:30 horas por la fecha 10 del Campeonato Nacional.

Limache, por su parte, recibirá a Universidad de Concepción en el partido que abrirá la próxima jornada. El cruce está programado para el viernes 17 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.