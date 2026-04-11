Palestino consiguió una victoria clave en el Campeonato Nacional 2026. Los árabes derrotaron por la cuenta mínima a Deportes Limache y tomaron un importante respiro en la parte baja de la tabla de posiciones.

Con esta victoria, el Tino Tino dejó la antepenúltima ubicación y escaló hasta el undécimo lugar con 11 puntos. Por su parte, los tomateros desperdiciaron la opción de quedar como líderes y se mantuvieron en el segundo puesto con 17 unidades.

El gol de Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

El duelo entre Palestino y Limache tuvo poca acción en la primera etapa, puesto que ninguno de los dos equipos registró tiros al arco en los primeros 45 minutos. Esto cambió rápidamente en el complemento, puesto que la visita se puso en ventaja a los 48′ con un gol de Gonzalo Sosa, el cual finalmente fue anulado por una posición de adelanto. Algo similar pasó minutos más tarde, cuando Yerko González superó al portero Sebastián Pérez, pero el tanto también fue anulado.

En los peores momentos de los locales una jugada lo cambió todo: una mano en el área tomatera y el árbitro, con ayuda del VAR, sancionó la pena máxima para el Tino Tino. El encargado de patearlo fue Nelson Da Silva, quien cambió el penal por gol, aunque con algunas complicaciones, puesto que el delantero celebró sacándose la camiseta y recibió la segunda tarjeta amarilla, por lo que dejó a su equipo con un hombre menos.

Pese a ello, la escuadra dirigida por Cristián ‘la Nona’ Muñoz resistió y pudo sostener el resultado para quedarse con unos tres puntos fundamentales, los cuales le permitieron escapar de la parte baja de la tabla de posiciones.

Estadísticas de Palestino vs Limache por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 9
Palestino
11/04/2026 20:00
1
0
Segunda parte
Deportes Limache
  • Nelson Da Silva 63′
  • Nelson Da Silva 12′
  • Cesar Munder 68′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
69 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Marcos Arturia
69 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Cesar Pinares
69 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Carlos Morales
69 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Axel Alfonzo
69 ‘
Deportes Limache
Sustitución entra : Vicente Alvarez
69 ‘
Deportes Limache
Sustitución sale : Joaquin Montecinos
69 ‘
Palestino
Sustitución entra : Ronnie Fernandez
69 ‘
Palestino
Sustitución sale : Sebastian Gallegos
69 ‘
Palestino
Sustitución entra : Jason Leon
69 ‘
Palestino
Sustitución sale : Martin Araya
68 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Cesar Munder
64 ‘
Palestino
2da Tarjeta amarilla : Nelson Da Silva
63 ‘
Palestino
Penalti : Nelson Da Silva
12 ‘
Palestino
Tarjeta amarilla : Nelson Da Silva
Amonestación para Nelson Da Silva.
El árbitro da inicio al encuentro.
Palestino
4-4-2
Sebastian Perez 25
Sebastian
Perez
Vicente Espinoza 2
Vicente
Espinoza
Enzo Roco 3
Enzo
Roco
Dilan Zuniga 28
Dilan
Zuniga
Ian Garguez 29
Ian
Garguez
Nicolas Meza 8
Nicolas
Meza
Sebastian Gallegos 18
Sebastian
Gallegos
Francisco Montes 15
Francisco
Montes
Nelson Da Silva 19
Nelson
Da
Silva
Cesar Munder 27
Cesar
Munder
Martin Araya 21
Martin
Araya
  • Entrenador
  • 0
    Cristian Munoz
  • Suplentes
  • 1
    Sebastian Salas
  • 4
    Antonio Ceza
  • 7
    Bryan Carrasco
  • 9
    Ronnie Fernandez
  • 16
    Jose Bizama
  • 20
    Gonzalo Tapia
  • 23
    Jason Leon
  • 24
    Dilan Salgado
  • 30
    Ian Alegria
Deportes Limache
3-4-3
Claudio Gonzalez 17
Claudio
Gonzalez
Marcelo Flores 4
Marcelo
Flores
Axel Alfonzo 5
Axel
Alfonzo
Augusto Aguirre 2
Augusto
Aguirre
Jean Meneses 16
Jean
Meneses
Ramon Martinez 27
Ramon
Martinez
Yerko Gonzalez 23
Yerko
Gonzalez
Cesar Pinares 10
Cesar
Pinares
Joaquin Montecinos 8
Joaquin
Montecinos
Gonzalo Sosa 9
Gonzalo
Sosa
Daniel Castro 19
Daniel
Castro
  • Entrenador
  • 0
    Victor Rivero
  • Suplentes
  • 1
    Matias Borquez
  • 3
    Benjamin Molina
  • 6
    César Fuentes
  • 7
    Carlos Morales
  • 11
    Facundo Marin
  • 15
    Vicente Alvarez
  • 21
    Flavio Moya
  • 25
    Misael Llanten
  • 26
    Marcos Arturia
6
Faltas Cometidas
5
2
Fuera de Juego
2
41
Posesión de Balón
59
1
Tarjetas Amarillas
0
4
Tiros Fuera
3
1
Tiros a Puerta
1
4
Corners
1
1
Tarjetas Rojas
0
6
Saques de Portería
5
1
Penaltis
0
6
Tiros Libres
8
1
Paradas
0
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
3
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
2
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
0
3
Corners 1ª Mitad
1
1
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
3
Faltas Cometidas 1ª Mitad
2
3
Faltas Cometidas 2ª Mitad
2
Last Confrontations
DEP 1 – 2 PAL 03/11/2025
PAL 1 – 0 DEP 18/05/2025

¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Limache?

Palestino volverá a ver acción este martes 14 de abril cuando reciba a Montevideo City Torque por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Municipal de La Cisterna. Posteriormente, visitará a Colo Colo el domingo 19 de abril desde las 18:30 horas por la fecha 10 del Campeonato Nacional.

Limache, por su parte, recibirá a Universidad de Concepción en el partido que abrirá la próxima jornada. El cruce está programado para el viernes 17 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

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