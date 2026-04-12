Colo Colo está en alerta para el duelo ante Palestino: la Garra Blanca amenazó la realización del compromiso programado para el próximo domingo 19 de abril en el estadio Monumental, el que coincidirá con la celebración del aniversario 101 del club. Las razones son el impedimento de ingresar algunos artículos de animación al recinto de Macul.

A través de una historia de Instagram en su cuenta oficial, la Garra Blanca expresó: “Sigan intentando matar la fiesta y este domingo 19 el partido no se juega ¡Ustedes saben quienes son los responsables! El que avisa no traiciona”.

¿Cuáles son las razones de la Garra Blanca para amenazar el Colo Colo vs Palestino?

Las razones de la Garra Blanca para advertir un bicot al duelo de Colo Colo vs Palestino es la prohibición del ingreso de bombos y otros artefactos de animación, tales como fuegos artificiales y otras pirotecnias, las que regularmente ingresa la barra del Cacique a los partidos.

La idea de las autoridades es resguardar la seguridad del evento deportivo el que fue autorizado en un horario nocturno y con 42.000 personas, algo que no convence a estos hinchas albos.

De hecho, a través de la misma red social, la organización citó a una reunión a sus participantes a una reunión este miércoles 14 de abril en el frontis del estadio Monumental, con la idea de tratar temas relacionados al aniversario del club: “Queremos decirle a Blanco y Negro y a sus títeres que no permitiremos que sigan jugando con la pasión del pueblo. No toleraremos una nueva falta de respeto hacia nuestra hinchada, por lo que nos movilizaremos cueste lo que cueste.

Prueba de fuego para Colo Colo en la seguridad del estadio Monumental

Esto obligará a la dirigencia de Blanco y Negro a extremar recursos de seguridad si es que quiere llevar a cabo con normalidad este compromiso y será una prueba de fuego para el sistema de ingresos que han puesto en marcha en Macul.

Se han puesto torniquetes y reconocimiento facial para identificar a todas las personas que entren al estadio Monumental en caso de que haya incidentes, así como también para evitar que entren personas que tienen prohibiciones.

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