Colo Colo ya activó su planificación para el mercado de mitad de año: con 18 puntos y en la cima del Campeonato Nacional, el equipo que dirige Fernando Ortiz evalúa incorporar a un seleccionado chileno y tiene decidido sumar un extremo por la derecha para el segundo semestre.

Pese al liderato, en el club consideran necesario elevar el nivel competitivo para sostener la campaña y proyectarse en los desafíos que vienen. La gerencia deportiva ya trabaja en ambas operaciones y uno de esos nombres es el de Paulo Díaz.

Colo Colo fija a un seleccionado chileno como prioridad de mercado

En el Estadio Monumental se instaló el seguimiento al defensor Díaz, cuya situación contractual con River Plate abre una posible ventana de salida en junio. El escenario no es simple, pero el interés existe y ya se analiza a nivel dirigencial.

“No lo pasa bien en su equipo. Tiene contrato vigente hasta diciembre del 2027, pero existen muchas posibilidades que abandone el equipo en junio, y ahí aparece Colo Colo”, informaron en Radio ADN.

En la misma línea, agregaron: “No digo que vaya a llegar. Eso es materia de negociación. Es un tema complicado. Pero lo ven con buenos ojos el nombre de Paulo Díaz. Asoma como refuerzo de Colo Colo”.

“En River le buscan una salida en los próximos meses. Está entre las opciones para ser refuerzo de Colo Colo. Él estaría dispuesto a hacer un esfuerzo por está oportunidad. Lo que gana en River, no lo gana nadie en Colo Colo. Pero ya siguen su caso la gerencia deportiva y Aníbal Mosa”, detallaron en el mismo medio.

El otro refuerzo de Colo Colo: un extremo derecho asegurado

Más allá del caso del defensor, en el Cacique hay una determinación tomada respecto al ataque: “Sí o sí va a llegar un extremo por la derecha”, señalaron en el reporte radial, marcando una prioridad para reforzar el frente ofensivo, aunque sin revelar el nombre de la posible incorporación.

Mientras se desarrollan estas gestiones, Colo Colo se enfoca en lo inmediato. El equipo volverá a la competencia el domingo 19 de abril cuando reciba a Palestino desde las 18:30 horas en el Estadio Monumental, con la opción de consolidar su liderato en la tabla.