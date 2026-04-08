Colo Colo no tiene a Paulo Díaz en carpeta ni ha evaluado su fichaje, pese a que su nombre comenzó a circular como opción desde Argentina en medio de su presente en River Plate. El defensor chileno de 31 años suma solo seis partidos y 284 minutos en la temporada, un dato que explica por qué su situación volvió a instalarse en el mercado.

El rumor creció porque Independiente de Avellaneda lo sigue como alternativa ante la salida de Kevin Lomónaco, lo que amplificó versiones que también lo vincularon con un eventual regreso a Macul. Sin embargo, esa conexión no tiene respaldo interno en el club albo.

Colo Colo no ha definido refuerzos y Paulo Díaz no aparece

El escenario en el Monumental es previo incluso a nombres propios. Según información de DaleAlbo, en Blanco y Negro aún no se ha discutido qué posiciones se reforzarán a mitad de año, por lo que no existe una lista activa de objetivos.

En ese contexto, Paulo Díaz ni siquiera ha sido mencionado en reuniones de directorio ni propuesto como alternativa por la gerencia deportiva. La ausencia de planificación concreta deja cualquier acercamiento en etapa inexistente.

El contrato y el mercado de Paulo Díaz elevan la distancia

A la falta de interés se suma un factor que condiciona todo: el costo. El defensor mantiene un sueldo en River Plate que hoy está fuera del rango que maneja el Cacique, lo que hace inviable una negociación sin ajustes importantes.

Además, su situación contractual obliga a cualquier club a realizar una inversión. Tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2027 y, aunque en River están dispuestos a escuchar ofertas, su pase está avaluado en cerca de 2,5 millones de euros.