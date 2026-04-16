Universidad Católica sacó cuentas alegres por partida doble tras su histórica visita a Belo Horizonte. El agónico triunfo por 2-1 ante Cruzeiro, sellado con un cabezazo salvador de Jimmy Martínez en el último suspiro, no solo le devolvió la vida en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026, sino que también activó los millonarios bonos de Conmebol. Tras caer en el debut ante Boca Juniors, los Cruzados necesitaban sumar con urgencia para no quedar rezagados, y lo hicieron silenciando a más de 43 mil hinchas en el Mineirao, asegurando un ingreso que permite a la dirigencia sonreír de cara a los desafíos en el Claro Arena.

¿Cuánto dinero ganó Universidad Católica por vencer a Cruzeiro en Copa Libertadores?

Este año, la Conmebol incrementó los premios por “mérito deportivo”, un incentivo directo por cada victoria conseguida en la fase de grupos. En concreto, tras las tres unidades conseguidas en Brasil, La Franja se lleva a casa nada menos que 340.000 dólares. Al pasar esta cifra a moneda nacional, el botín supera los 300 millones de pesos.

Con este resultado, el cuadro de Daniel Garnero ya tiene un acumulado importante en lo que va de competencia, sumando el monto por participación y este reciente éxito en el Mineirao. El panorama financiero podría seguir mejorando, ya que a la UC le restan partidos como local donde podría asegurar cifras aún mayores si mantiene la racha.

Premios acumulados por la UC en Libertadores 2026:

Concepto Monto (USD) Estado Participación Fase de Grupos $1.000.000 Asegurado Victoria vs Cruzeiro (Mérito) $340.000 Asegurado Total Acumulado $1.340.000 En Arcas

La prensa brasileña se rinde ante la UC: “No se limitaron a defender”

El impacto del triunfo cruzado traspasó fronteras y los medios locales destacaron la propuesta de Garnero, que no fue el típico equipo que “se cuelga del arco” en Brasil. El prestigioso portal Globo señaló con sorpresa: “Quienes esperaban que Cruzeiro dominara el partido debieron sorprenderse… Universidad Católica se mantuvo agresiva con la posesión”. El medio añadió que los chilenos “no se limitaron a defender esperando un error brasileño, sino que aprovecharon las jugadas a balón parado”.

Por otro lado, Otempo Sports fue lapidario con el equipo de Belo Horizonte y tituló: “Cruzeiro juega mal y pierde ante Universidad Católica en Mineirao”. La prensa brasileña resaltó la efectividad de Martínez en el descuento, un resultado que deja a la UC segunda en su grupo con 3 unidades, igualando a Cruzeiro pero con la ventaja del duelo directo.

El histórico récord que la UC rompió en Brasil después de 15 años

Ganar en Brasil es una tarea titánica para los clubes chilenos, y para la UC se había transformado en una maldición estadística. Tuvieron que pasar exactamente 15 años y 4 días para que los de la Franja volvieran a festejar en tierras cariocas por Libertadores. El último registro databa del 11 de abril de 2011, cuando con dos goles de Lucas Pratto, la Católica venció a Gremio en Porto Alegre.

Este triunfo sobre Cruzeiro corta esa sequía y se suma a las hazañas de 2002 ante Flamengo y la ya mencionada ante Gremio. Ahora, el siguiente desafío para consolidar este repunte económico será el 29 de abril, cuando la UC visite a Barcelona en Guayaquil, un rival que necesita sumar tras caer en sus dos primeras presentaciones.

Universidad Católica vuelve a Chile con el pecho inflado y la billetera llena. El triunfo en Belo Horizonte no solo limpia la imagen del debut, sino que posiciona a “La Franja” como un candidato serio a los octavos de final. Con el premio millonario ya asegurado, la presión ahora se traslada a la dirigencia y al cuerpo técnico para mantener este nivel en Ecuador. ¿Será este el inicio de una campaña histórica o el Mineirao fue solo un oasis? Por ahora, en San Carlos de Apoquindo los números y el fútbol vuelven a sonreír.