Universidad Católica consiguió un triunfo épico en tierras brasileñas. Los cruzados derrotaron por 2-1 a Cruzeiro con un gol en la agonía de Jimmy Martínez y volvieron a meterse en carrera en la Copa Libertadores 2026.

Tras la victoria, el entrenador de la UC, Daniel Garnero, valoró el trabajo de sus dirigidos y reveló que a todos los jugadores que ingresaban les decía que el equipo tendría una más, tal como se dio el trámite del partido sobre el final.

¿Qué dijo Daniel Garnero tras el triunfo de U Católica?

En la conferencia de prensa post partido, Garnero reconoció las dificultades a las que se enfrentaron en Brasil, aunque aseguró que siempre estuvieron optimistas para conseguir un buen resultado.

“Veníamos a una cancha difícil ante un rival difícil, pero confiábamos en que estábamos creciendo, que estamos más organizados y que somos un equipo que cuando ataca tiene mucha efectividad. Ante esa situación, si nosotros llevábamos el juego donde más nos convenía, podíamos sacar ventaja. Y con nuestras herramientas manejamos bien el partido”, comenzó diciendo el DT de la franja.

“En líneas generales el equipo recuperó, atacó, generó situaciones claras de gol, se puso en ventaja y después con una desgracia futbolística nos terminan empatando. Ahí sabemos que un equipo local que empata el partido va a asumir el protagonismo. Pero no nos inquietaron demasiado, el equipo estuvo ordenado y empezó a progresar en el juego. Los cambios ingresaron muy bien y sabíamos que nos quedaría una. A todos los que entraban les decía: ‘vamos a tener una, prepárense’… y salió bien”, agregó.

Por otro lado, Garnero evitó referirse a la gran polémica del partido, el penal de Clemente Montes que el árbitro sancionó a favor de los locales. “La jugada del penal no la volví a ver… muy chiquita y eso quizás nos incomodó un poco. Pero el equipo siempre tuvo el orden, ellos tenían más la posesión, pero sabíamos que si nos asociábamos bien lo podíamos ganar”, indicó.

¿Cuándo vuelve a jugar la U Católica?

Tras su heroica victoria ante Cruzeiro, el próximo partido de Universidad Católica será por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026. Los cruzados recibirán el próximo lunes 20 de abril a Unión La Calera en el Claro Arena desde las 20:30 horas.