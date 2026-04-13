Justo Giani habló antes del viaje de Universidad Católica a Brasil para enfrentar a Cruzeiro en el Estadio Mineirão este miércoles 15 de abril a las 18:00 horas por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, y fue muy claro: Los Cruzados no piensan más allá del miércoles, corrigieron los errores del 1-0 ante Boca y van con el ánimo reforzado tras el agónico 4-3 sobre Audax Italiano del fin de semana. “Pensar más allá, empezar a hacer cuentas y demás, ahí está el error. Nosotros hoy tenemos que pensar en ir a hacer un buen papel a Brasil”, sentenció el delantero argentino.

Los Cruzados llegan a Belo Horizonte con una victoria encima, y eso, según el propio Giani, cambia el escenario.

¿Cómo llega U. Católica al duelo ante Cruzeiro en la Copa Libertadores?

Con victoria, confianza y trabajo hecho. Tras el triunfo sufrido ante Audax, el delantero reconoció que “con una victoria el ánimo es otro también. Es un buen parámetro para ir a Brasil a jugar con Cruzeiro”. El plantel además procesó internamente los errores del debut ante Boca: “Las cosas que se vieron, los errores que hemos visto nosotros internamente, obviamente, contra Boca, que se laburaron y demás, iremos a Brasil para tratar de hacer nuestro trabajo”, detalló Giani.

La UC llega como segundo del grupo con cero puntos, pero el análisis táctico de la derrota ante Boca ya está hecho y el grupo parte con mentalidad de competir.

¿Cuál es la mentalidad de Giani y la UC ante la Copa Libertadores 2026?

Partido a partido, sin mirar la tabla. “Cuando volvamos vamos a pensar en La Calera. Si vos sacás el foco de lo que realmente importa, que es el partido en sí, ahí es donde estamos complicados”, explicó Giani. En el plano personal, el delantero reconoció haber encontrado una nueva faceta en su juego: “Encontré acá una faceta mía que siempre me gustó, llegar al área, tratar de convertir”.

¿Cuándo, dónde y por qué canal ver Cruzeiro vs U. Católica por Copa Libertadores?

Miércoles 15 de abril a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte, transmitido exclusivamente por ESPN 5 y Disney+. También lo podrás seguir en el minuto a minuto de Al Aire Libre.