Audax Italiano y Universidad Católica protagonizaron uno de los duelos de la temporada. Los Tanos cayeron 3-4 ante los Cruzados en una digna lluvia de goles en el Estadio Bicentenario de La Florida por la novena jornada del Campeonato Nacional 2026. Uno de los puntos a destacar en el duelo fueron las múltiples faltas cometidas, las que dejaron a los locales con dos menos.

Fin del partido en el Bicentenario de La Florida pic.twitter.com/1TNAcgxZBI — Audax Italiano (@audaxitaliano) April 11, 2026

Esta situación generó la reacción de uno de los mejores jugadores de la cancha. Se trata de Esteban Matus, lateral itálico que destacó con una asistencia y su gran desplante en la cancha a pesar de terminar con dos compañeros menos. Post partido, el defensor nacional apuntó ante los árbitros y los cobros que realizan a los clubes grandes a comparación de los otros.

El reclamo de Matus ante el arbitraje contra los “clubes grandes”

Tras el pitazo final, Matus se acercó a las cámaras de TNT Sports y comentó su descontento sobre la actuación del arbitraje comandado por el juez Diego Flores, al mencionar que: “Da impotencia jugar bien y que hayan tantos errores arbitrales. No puede ser que siempre sea con los equipos grandes”.

“Uno los toca y cobran las faltas muy fáciles. Cuando es al revés ni siquiera tienen la intención de ver las jugadas. Uno que juega en otro equipo se da cuenta de estas cosas”, terminó de señalar el lateral itálico.

Al finalizar el encuentro, Audax Italiano registró un total de cinco tarjetas amarillas y dos tarjetas rojas. La primera fue para el volante Marco Collao quien agarró la pelota con la mano y recibió su segunda tarjeta amarilla, y la segunda fue ante el joven Favian Loyola, quien en una disputa de balón impactó la pierna de Jhojan Valencia, con la que se ganó una tarjeta roja directa en los últimos minutos de partido. Por su parte, Universidad Católica recibió solamente cuatro tarjetas amarillas en todo el encuentro

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