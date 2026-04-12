Universidad de Chile se afirma de la mano de Fernando Gago en el Campeonato Nacional 2026, y una de las pruebas de fuego para el técnico trasandino será en la fecha 11 del torneo, donde los azules deberán recibir a Universidad Católica en una nueva edición del Clásico Universitario.

A dos fechas del crucial enfrentamiento entre bullangueros y cruzados, la directiva azul piensa en la cantidad de hinchas que podrán presenciar el duelo en el Estadio Nacional, donde durante esta jornada parecen haber recibido buenas noticias.

El aforo para el Clásico Universitario

Según informa el medio Bolavip Chile, Universidad de Chile habría recibido durante esta jornada el “ok” por parte de la Delegación Presidencial para recibir a 45.000 fanáticos azules en la próxima edición del Clásico Universitario.

Cabe destacar que para esta clase de partidos no se cuenta con las hinchadas de ambos equipos, sino que solamente con la del club local. Es por ello que las autoridades habrían decidido aceptar la “fiesta” universitaria este próximo sábado 25 de abril en el “Coloso de Ñuñoa“.

¿Cuándo juegan U de Chile vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026?

El enfrentamiento entre azules y cruzados es uno de los más esperados de la temporada, y la primera vez que se vean las caras en el año será por la fecha 11 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre la U y la UC será el sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.

Durante la temporada pasada, Universidad de Chile y Católica se enfrentaron dos veces, la primera fue en el Estadio Nacional en la jornada 10, donde los azules vencieron a la franja por la cuenta mínima. Por su parte, el último cara a cara fue en el Claro Arena, con victoria por la mínima para los locales.

¿Cuándo juega Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2026?

Durante esta jornada, los azules se trasladan a Chillán para enfrentar a los diablos rojos por la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026. Ñublense recibe a Universidad de Chile a las 17:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzun.

Para seguir el enfrentamiento entre azules y diablos rojos ingresa a minuto a minuto de Al Aire Libre.